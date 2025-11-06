Vodafone Україна отримав 20,4 мільярда гривень виручки за дев’ять місяців 2025 року

Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна продемонстрував стабільні фінансові результати за дев’ять місяців 2025 року, збільшивши виручку на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виручка компанії досягла 20,4 мільярда гривень, що відображає стійкість бізнесу в умовах воєнного стану.

Показник операційного прибутку до вирахування процентів, податків, амортизації (OIBDA) за три квартали перевищив 10,6 мільярда гривень, збільшившись на 11% порівняно з тогорічним періодом. Водночас маржа OIBDA склала 51,9%, що на один відсотковий пункт менше показника 2024 року. Чистий прибуток компанії становить 2,9 мільярда гривень, залишившись практично на рівні минулого року.

Зростання фінансових показників дозволило оператору істотно збільшити капітальні вкладення в розвиток інфраструктури. За перші дев’ять місяців поточного року інвестиції компанії зросли на 57% і перевищили 5,3 мільярда гривень. Понад половину цієї суми оператор спрямував на розвиток, відновлення та підвищення стійкості мережі до тривалих відключень електроенергії.

Значну частину коштів компанія інвестувала в розширення покриття фіксованого широкосмугового доступу до інтернету за технологією пасивних оптичних мереж (GPON). За дев’ять місяців 2025 року покриття мережі GPON збільшилося на 47%. Станом на 1 жовтня понад 1,6 мільйона домогосподарств у Україні мають доступ до інтернету за цією технологією від Vodafone.

Кількість користувачів домашнього інтернету за технологією GPON зросла на 34% протягом звітного періоду. Оператор модернізував мережу «Фрінет» до стандарту GPON у 1261 будинку, забезпечивши покриття для 105 тисяч домогосподарств. Доходи від послуги інтернет-доступу за технологією GPON подвоїлися, збільшившись на 103% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За весь період повномасштабної війни сукупні інвестиції Vodafone в українську економіку перевищили 20 мільярдів гривень. З цієї суми понад 2 мільярди гривень компанія витратила на підвищення енергостійкості телекомунікаційної інфраструктури. Завдяки цим заходам загальний показник працездатності мережі під час масових відключень електроенергії становив 90%, навіть у регіонах із тривалими блекаутами.

Середній дохід на одного користувача (ARPU) у третьому кварталі 2025 року досяг 137,7 гривень на місяць, що на 13,3% більше показника аналогічного періоду 2024 року. База абонентів залишається стабільною і становить 15,4 мільйона клієнтів, що на 2,9% менше порівняно з минулим роком.

Серед ключових ініціатив третього кварталу оператор відзначив запуск лінійки тарифів FLEXX, які забезпечують зручне користування послугами зв’язку в Україні та Європейському Союзі. Для абонентів, які переходять до Vodafone зі збереженням номера, діють спеціальні умови — знижка на абонентську плату, безлімітний інтернет та бонусні хвилини протягом року.

У співпраці з освітньою платформою U&WE HUB оператор запустив програму «Твій бізнес в телефоні» для жінок-підприємиць у Києві, Запоріжжі, Івано-Франківську та Чернівцях. Протягом чотирьох тижнів 80 учасниць навчаються цифровим інструментам для управління бізнесом зі смартфона — від роботи з хмарними сервісами до створення контенту та просування в соціальних мережах.

Компанія продовжила реалізацію благодійних проєктів. Спільно з благодійним фондом PULSE оператор передав військовим медикам 4 полку сил спеціальних операцій обладнання для догоспітального переливання крові та провів навчання з тактичної медицини за стандартами НАТО. У межах ініціативи «Ліга тепла» компанія профінансувала встановлення теплових помп у Київській обласній дитячій лікарні, що забезпечить опалення для понад 300 тисяч дітей регіону.

У сфері освітніх інновацій Vodafone у партнерстві з Державним університетом «Київський авіаційний інститут» (КАІ) відкрив перший в Україні університетський 5G-простір на базі обладнання Nokia. Це дозволяє студентам тестувати можливості мережі п’ятого покоління. Додатково в університеті запрацював AI-консультант КАЯ — віртуальний аватар на базі технологій OpenAI та Microsoft Azure, який консультує вступників цілодобово.

Під час конференції Ukraine Recovery Conference у Римі Vodafone Україна, Nokia та фінське експортно-кредитне агентство Finnvera підписали меморандум про співпрацю для модернізації цифрової інфраструктури. Ініціатива передбачає можливість фінансування постачання обладнання та послуг Nokia на суму до 30 мільйонів євро для розширення мереж четвертого покоління та GPON і підготовки до впровадження технологій наступних поколінь.

Фінансові та операційні показники Vodafone Україна

Фінансові результати

Показник (млн грн) 9 місяців 2025 9 місяців 2024 Динаміка Дохід 20 489 18 053 +13% OIBDA 10 638 9 550 +11% Маржа OIBDA 51,9% 52,9% -1,0 п.п. Чистий прибуток 2 901 2 922 -1% Інвестиції 5 356 3 413 +57%

Операційні показники

Показник 3 квартал 2025 3 квартал 2024 Динаміка ARPU (грн) 137,7 121,5 +13,3% Кількість клієнтів (млн) 15,4 15,9 -2,9%