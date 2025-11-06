UARU

Ринок телевізорів сповільнює зростання: великі екрани втрачають популярність

Світовий ринок телевізорів демонструє уповільнення темпів розвитку на тлі зниження інтересу споживачів до великоформатних моделей. У третьому кварталі 2025 року загальні постачання сягнули 49,75 млн пристроїв, що на 4,9% менше показників минулого року. Про це повідомляє аналітична компанія TrendForce.

Квартальна динаміка виявилася позитивною: порівняно з другим кварталом обсяги зросли на 6%. Водночас річне скорочення продажів засвідчує системні зміни у поведінці покупців. Фахівці TrendForce пояснюють це подовженням циклів оновлення техніки серед користувачів.

Ситуацію посилює згортання державних програм підтримки споживчого попиту в Китаї. До цього додається загальна нестабільність на міжнародних ринках. Ці чинники в сукупності стримують активність покупців.

П’ятірка провідних виробників — Samsung, Hisense, TCL, LG та Xiaomi — контролює 64,3% світового ринку. Найпомітніших результатів досягла Hisense, яка реалізувала стратегію агресивного ціноутворення. Компанія відвантажила 7,66 млн телевізорів, збільшивши постачання на 9,7% відносно попереднього кварталу.

Такі показники дозволили Hisense повернути друге місце в глобальному рейтингу. Частка виробника досягла рекордних для компанії 15,4%. Це найкращий результат в історії бренду на світовому рівні.

top 5 global tv brands

Аналітики фіксують суттєве охолодження попиту на великоформатну техніку. Продажі 65-дюймових телевізорів практично зупинилися. Зростання сегмента 75-дюймових моделей уповільнилося до 13% — це вдвічі менше торішніх темпів.

Аналогічну картину спостерігають експерти у категорії надвеликих екранів діагоналлю від 85 до 100 дюймів. Раніше цей сегмент демонстрував найдинамічніший розвиток, однак зараз інтерес споживачів до таких пристроїв помітно знизився.

