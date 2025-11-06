«Київстар ТБ» оголосив дату прем’єри другого сезону серіалу «Кава з кардамоном. Сила землі»

1 грудня платформа кіно та телебачення «Київстар ТБ» розпочне ексклюзивний показ другого сезону серіалу «Кава з кардамоном. Сила землі». Глядачі зможуть далі слідкувати за історією головної героїні Анни, перед якою постають складні життєві вибори та нові виклики.

Творці проєкту оприлюднили другий офіційний тизер, який демонструє емоційну глибину сюжету та характерів персонажів. Відеоматеріал поєднує драматичні моменти з легкими та грайливими сценами, що відображає багатогранність нового сезону. Відмінною рисою стане особливий гумор у діалогах та невимушених ситуаціях, які гармонійно поєднуються з загальною атмосферою історії.

Кава з кардамоном. Сила землі | Офіційний тизер

Музичне оформлення серіалу отримало унікальне вирішення. Сучасні пісні адаптували під інструментальні композиції в історичному стилі, подібно до серіалу «Бріджертони». Такий підхід додає особливий шарм та поєднує класичну епоху з сучасними мотивами, надаючи картині відчуття живої історії.

Олена Лавренюк, яка виконує головну роль, поділилася враженнями про вихід нового сезону. За її словами, грудень має для неї символічне значення, адже перший сезон також виходив цього місяця. Акторка зазначила, що новий сезон знімали влітку, тому він наповнений сонцем, теплом та яскравими кольорами. Це має стати справжнім ковтком тепла для глядачів взимку.

Сюжет нового сезону розгортається навколо трансформації головної героїні. Анна постає вже не наївною дівчиною, а сильною жінкою, яка знає ціну втратам та розуміє справжню вартість власного дому. Центральною лінією стає її вибір між двома чоловіками — Стефаном Терлецьким та Павелом Крушевським. Цей конфлікт виходить за межі романтичного трикутника, перетворюючись на глибоку дилему між почуттями та обов’язком. Паралельно героїня відстоює свій дім, дітей та власну гідність.

Акторський склад зберіг ключових виконавців попереднього сезону. Тарас Цимбалюк продовжує розвивати історію брата Анни. До проєкту долучилася Ада Роговцева, чия участь надає серіалу додаткової ваги та емоційної глибини. Серед нових обличь варто відзначити Надію Хільську, яка дебютує в яскравій ролі. Творча команда також залучила до зйомок Івана Довженка, Поліну Арно, Івана Білаша та Зою Лавренюк.

Перший сезон костюмованої драми «Кава з кардамоном» досяг значного успіху не лише в Україні, а й на міжнародному рівні. Проєкт демонстрували на польському телебаченні, у країнах Латинської Америки та ще в десятках держав світу. На платформі YouTube перший сезон зібрав близько десяти мільйонів переглядів, що вивело його до числа найуспішніших українських серіалів останніх років.

Виробництвом другого сезону займається Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ та «Київстар ТБ» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Режисерку-постановницю Ірину Громозду супроводжує команда сценаристів у складі Сергія Коротуна, Катерини Маєвської та її самої. Оператором-постановником виступив Сергій Крутько, художницею з костюмів — Вікторія Шостак, а художником-постановником — Максим Німенко.

Платформа «Київстар ТБ» продовжує розширювати каталог українського контенту. Нагадаємо, 20 жовтня сервіс представив ексклюзивну прем’єру чотирисерійної драми «Бийся, серце, бийся» — історії про втрату, відродження та пошук сенсу життя після трагедії.