Естонія виділить 3 млн євро на Starlink для України

Новини
Терминалы Starlink

Естонія надасть Україні фінансову допомогу на суму 3 млн євро на забезпечення Збройних сил України (ЗСУ) системами супутникового зв’язку Starlink. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль у соціальній мережі X за підсумками зустрічі з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром.

Виділені кошти спрямують на закупівлю терміналів супутникового зв’язку та їх технічне обслуговування. Системи Starlink відіграють ключову роль у забезпеченні стабільного зв’язку між підрозділами ЗСУ в умовах активних бойових дій.

Під час переговорів сторони також обговорили розширення оборонного партнерства між двома країнами. Серед тем — питання посилення протиповітряної оборони України та розвиток виробництва безпілотних літальних апаратів. Додатково міністри розглянули можливості створення спільних оборонних підприємств, що дозволить поглибити технологічну кооперацію.

Окремо Шмигаль наголосив на участі Естонії в ініціативі PURL. Він також підтвердив зацікавленість України в реалізації проєктів у межах програми SAFE, яка сприятиме взаємному розвитку оборонно-промислових комплексів обох держав. Ще одним напрямком співпраці залишається продовження навчання українських військовослужбовців у рамках операції Legio.

«Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні», — підсумував глава Міноборони України.

Редакція Mediasat
