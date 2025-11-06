Bluetooth SIG опублікувала специфікації технології Bluetooth Core 6.2

Некомерційна організація Bluetooth Special Interest Group (SIG) презентувала специфікації стандарту Bluetooth Core 6.2, що стало черговим кроком у дворічному циклі оновлень бездротової технології. Нова версія пропонує суттєві покращення швидкості відгуку пристроїв, посилення захисту від кібератак та розширені можливості тестування. Про це повідомляється на офіційному порталі організації.

Оновлений стандарт включає чотири ключові напрямки вдосконалень, які охоплюють різні аспекти використання технології — від побутових гаджетів до промислових систем. Кожна з нових функцій розроблялася з урахуванням потреб різних галузей застосування Bluetooth-пристроїв.

Центральною інновацією стала функція Shorter Connection Intervals, яка радикально змінює параметри підключення. Мінімальний інтервал з’єднання Bluetooth Low Energy (LE) скоротився з 7,5 мс до 375 мкс, що забезпечує підвищену швидкість реакції пристроїв. Таке поліпшення виявиться особливо корисним для високопродуктивних периферійних пристроїв вводу (HID), людино-машинних інтерфейсів (HMI) реального часу та сенсорів, де затримка сигналу має критичне значення.

Не менш важливим доповненням став захист від атак з використанням амплітудного зондування каналів. Ця функція забезпечує надійний бар’єр проти складних радіочастотних втручань. Підвищений рівень безпеки особливо актуальний для систем визначення дальності, де зловмисники можуть застосовувати атаки типу ретрансляції або підміни даних. Найбільшу цінність ця опція матиме в автомобільній промисловості, системах розумного дому та індустріальних рішеннях.

Значні зміни відбулися у галузі передачі аудіоданих через USB-з’єднання. Підтримка ізохронної передачі даних HCI USB LE отримала новий режим масової серіалізації (Bulk Serialization Mode), який стандартизує передачу ізохронних даних через USB. Це нововведення спрощує роботу з пакетами інтерфейсу хост-контролера (HCI) та покращує інтеграцію Bluetooth LE-аудіо в USB-системи.

Удосконалення торкнулися також процесу тестування обладнання. Нові можливості тестового режиму Bluetooth LE забезпечують уніфікований протокол управління для перевірки радіочастотних характеристик фізичного рівня (RF PHY). Важливою перевагою стала підтримка бездротової передачі даних (OTA), що дозволяє проводити тестування без використання кабельних з’єднань.

Для полегшення впровадження нових можливостей організація Bluetooth SIG підготувала спеціальний оглядовий документ з детальними технічними описами кожної функції. Учасники екосистеми також можуть скористатися керівництвом з комунікації, яке забезпечує точне та однорідне використання термінології в публічних матеріалах для сертифікованих продуктів. Такий підхід допомагає компаніям-учасникам чітко та ефективно інформувати споживачів про нові можливості технології.

Організація звертає увагу виробників на важливий нюанс маркування продукції. Bluetooth SIG рекомендує уникати посилань на конкретну версію специфікації Bluetooth Core при описі функціональності пристроїв. Замість вказівки на відповідність стандарту Bluetooth Core 6.2, виробникам варто фокусуватися на конкретних підтримуваних можливостях — тих функціях, які найбільш релевантні для цільової аудиторії. Ця інформація має відображатися на упаковці, в технічній документації та маркетингових матеріалах продукту.

