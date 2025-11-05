Застосунок Sora з’явився на Android у семи країнах

Компанія OpenAI розширила доступність свого застосунку Sora для генерації відео за допомогою штучного інтелекту (ШІ) на платформу Android. Програму вже можна завантажити в офіційному магазині Google Play у семи країнах: США, Канаді, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді й В’єтнамі.

Це рішення логічно продовжує стратегію розширення аудиторії після успішного дебюту на iOS. Застосунок Sora для платформи Apple з’явився у кінці вересні цього року й одразу привернув увагу користувачів. За перші п’ять днів після запуску програму завантажили понад мільйон разів, і вона стала найпопулярнішим застосунком в App Store.

Програма пропонує широкі можливості для роботи з відеоконтентом, створеним за допомогою ШІ. Користувачі можуть генерувати нові відео, редагувати вже створені матеріали й поширювати їх серед інших користувачів. Інтерфейс застосунку нагадує вертикальну стрічку популярної платформи TikTok, що робить навігацію інтуїтивно зрозумілою для сучасної аудиторії.

Серед ключових особливостей Sora виділяється функція «камео», яка дає змогу додавати в згенеровані відео реальні зображення людей. Користувачі можуть вставляти у створені ШІ-ролики власні обличчя або обличчя своїх друзів, що розширює можливості персоналізації контенту.

Запуск застосунку на платформі Android помітно розширює потенційну аудиторію, адже операційна система від Google домінує на світовому ринку мобільних пристроїв. Це рішення узгоджується із загальною тенденцією OpenAI забезпечувати максимальну доступність своїх продуктів для користувачів різних екосистем.