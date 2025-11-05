UARU

UARU

Застосунок Sora з’явився на Android у семи країнах

Новини
OpenAI Sora
Фото: Telegrafi

Компанія OpenAI розширила доступність свого застосунку Sora для генерації відео за допомогою штучного інтелекту (ШІ) на платформу Android. Програму вже можна завантажити в офіційному магазині Google Play у семи країнах: США, Канаді, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді й В’єтнамі.

Це рішення логічно продовжує стратегію розширення аудиторії після успішного дебюту на iOS. Застосунок Sora для платформи Apple з’явився у кінці вересні цього року й одразу привернув увагу користувачів. За перші п’ять днів після запуску програму завантажили понад мільйон разів, і вона стала найпопулярнішим застосунком в App Store.

- Реклама -

Програма пропонує широкі можливості для роботи з відеоконтентом, створеним за допомогою ШІ. Користувачі можуть генерувати нові відео, редагувати вже створені матеріали й поширювати їх серед інших користувачів. Інтерфейс застосунку нагадує вертикальну стрічку популярної платформи TikTok, що робить навігацію інтуїтивно зрозумілою для сучасної аудиторії.

Серед ключових особливостей Sora виділяється функція «камео», яка дає змогу додавати в згенеровані відео реальні зображення людей. Користувачі можуть вставляти у створені ШІ-ролики власні обличчя або обличчя своїх друзів, що розширює можливості персоналізації контенту.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Запуск застосунку на платформі Android помітно розширює потенційну аудиторію, адже операційна система від Google домінує на світовому ринку мобільних пристроїв. Це рішення узгоджується із загальною тенденцією OpenAI забезпечувати максимальну доступність своїх продуктів для користувачів різних екосистем.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Samsung представила HDR10+ Advanced як альтернативу Dolby Vision 2

Samsung анонсувала стандарт HDR10+ Advanced — альтернативу Dolby Vision 2. Офіційний реліз відбудеться на CES 2026 у Лас-Вегасі.
Новини

Google планує запустити дата-центри для ШІ на орбіту Землі

Google представила Project Suncatcher – концепцію орбітальних дата-центрів для ШІ на сонячній енергії. Перші тести заплановані на 2027 рік.
Новини

На Київщині тестують роботу мобільних бригад для підтримки зв’язку під час блекаутів

125 мобільних бригад допомагатимуть операторам зв'язку на Київщині під час блекаутів. Пілотний проєкт запустили у трьох громадах.
Новини

Британські оператори домовилися про впровадження системи на базі ШІ для блокування шахрайських дзвінків

Британські оператори домовилися з урядом про впровадження ШІ-системи для блокування шахрайських дзвінків. Технологія усуне проблему телефонного спуфінгу.
Новини

MEGOGO покаже матчі «Динамо» і «Шахтаря» в третьому турі Ліги конференцій

6 листопада «Динамо» зіграє з «Зрінськи», а «Шахтар» прийме «Брейдаблік». Трансляції матчів Ліги конференцій доступні як завжди на MEGOGO.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати