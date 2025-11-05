UARU

UARU

Британські оператори домовилися про впровадження системи на базі ШІ для блокування шахрайських дзвінків

НовиниТелеком
Шахрайські дзвінки з використанням штучно створеного голосу
Фото: КНБ РК

Провідні мобільні оператори Великої Британії домовилися з урядом про впровадження технологій штучного інтелекту для блокування шахрайських дзвінків. Нова система має усунути проблему телефонного спуфінгу — технології підміни телефонних номерів, яку активно використовують зловмисники. Про це повідомляє ISPreview.

Компанії BT (EE), Virgin Media (O2), VodafoneThree, Tesco Mobile, TalkTalk та Sky (Sky Broadband) зобов’язалися протягом року модернізувати свої мережі для виявлення та блокування підозрілих з’єднань, а також повністю усунути проблему спуфінгу. Технологія спуфінгу дозволяє шахраям з іноземних колцентрів маскувати свої дзвінки під британські номери, які нагадують контакти банків або правоохоронних органів. Такий підхід значно підвищує довіру потенційних жертв і полегшує проведення шахрайських операцій.

- Реклама -

За даними досліджень, 96% користувачів приймають рішення про відповідь на дзвінок на основі номера, що відображається на екрані. При цьому три чверті британців не відповідають на дзвінки з невідомих міжнародних номерів, що демонструє масштаб проблеми довіри до телефонних комунікацій.

Міністр з боротьби з шахрайством підкреслив, що впровадження систем на основі штучного інтелекту (ШІ) дозволить виявляти зловмисників до встановлення контакту з абонентами. Це має перетворити Велику Британію на один з найскладніших ринків для діяльності телефонних шахраїв.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окрім технологічних рішень, оператори розширять співпрацю з правоохоронними органами через обмін даними та впровадження передових систем відстеження дзвінків у мобільних мережах. Глава робочої групи з боротьби зі злочинністю в секторі телекомунікацій зазначив, що комплексний підхід до проблеми включає як технологічні інновації, так і розширення довірчого обміну інформацією між усіма учасниками процесу.

Експерти очікують, що поєднання зусиль урядових структур і телекомунікаційних компаній призведе до суттєвого зниження рівня телефонного шахрайства вже в найближчі роки. Нові заходи безпеки мають стати частиною масштабної стратегії захисту споживачів на британському ринку мобільного зв’язку.

Водночас британські оператори застосовують і нестандартні методи боротьби з шахраями. Наприкінці 2024 року Virgin Media (O2) створив ШІ-систему, що імітує голос літньої жінки. Віртуальна співрозмовниця втягує зловмисників у тривалі розмови, марнуючи їхній час та захищаючи потенційних жертв.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Samsung представила HDR10+ Advanced як альтернативу Dolby Vision 2

Samsung анонсувала стандарт HDR10+ Advanced — альтернативу Dolby Vision 2. Офіційний реліз відбудеться на CES 2026 у Лас-Вегасі.
Новини

Google планує запустити дата-центри для ШІ на орбіту Землі

Google представила Project Suncatcher – концепцію орбітальних дата-центрів для ШІ на сонячній енергії. Перші тести заплановані на 2027 рік.
Новини

На Київщині тестують роботу мобільних бригад для підтримки зв’язку під час блекаутів

125 мобільних бригад допомагатимуть операторам зв'язку на Київщині під час блекаутів. Пілотний проєкт запустили у трьох громадах.
Новини

MEGOGO покаже матчі «Динамо» і «Шахтаря» в третьому турі Ліги конференцій

6 листопада «Динамо» зіграє з «Зрінськи», а «Шахтар» прийме «Брейдаблік». Трансляції матчів Ліги конференцій доступні як завжди на MEGOGO.
Новини

Samsung має виплатити $191 млн за незаконне використання запатентованих OLED-технологій

Федеральний суд США визнав, що Samsung порушила патенти на OLED-технології. Компанія виплатить $191 млн компенсації компанії Pictiva Display.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати