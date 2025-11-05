Провідні мобільні оператори Великої Британії домовилися з урядом про впровадження технологій штучного інтелекту для блокування шахрайських дзвінків. Нова система має усунути проблему телефонного спуфінгу — технології підміни телефонних номерів, яку активно використовують зловмисники. Про це повідомляє ISPreview.

Компанії BT (EE), Virgin Media (O2), VodafoneThree, Tesco Mobile, TalkTalk та Sky (Sky Broadband) зобов’язалися протягом року модернізувати свої мережі для виявлення та блокування підозрілих з’єднань, а також повністю усунути проблему спуфінгу. Технологія спуфінгу дозволяє шахраям з іноземних колцентрів маскувати свої дзвінки під британські номери, які нагадують контакти банків або правоохоронних органів. Такий підхід значно підвищує довіру потенційних жертв і полегшує проведення шахрайських операцій.

За даними досліджень, 96% користувачів приймають рішення про відповідь на дзвінок на основі номера, що відображається на екрані. При цьому три чверті британців не відповідають на дзвінки з невідомих міжнародних номерів, що демонструє масштаб проблеми довіри до телефонних комунікацій.

Міністр з боротьби з шахрайством підкреслив, що впровадження систем на основі штучного інтелекту (ШІ) дозволить виявляти зловмисників до встановлення контакту з абонентами. Це має перетворити Велику Британію на один з найскладніших ринків для діяльності телефонних шахраїв.

Окрім технологічних рішень, оператори розширять співпрацю з правоохоронними органами через обмін даними та впровадження передових систем відстеження дзвінків у мобільних мережах. Глава робочої групи з боротьби зі злочинністю в секторі телекомунікацій зазначив, що комплексний підхід до проблеми включає як технологічні інновації, так і розширення довірчого обміну інформацією між усіма учасниками процесу.

Експерти очікують, що поєднання зусиль урядових структур і телекомунікаційних компаній призведе до суттєвого зниження рівня телефонного шахрайства вже в найближчі роки. Нові заходи безпеки мають стати частиною масштабної стратегії захисту споживачів на британському ринку мобільного зв’язку.

Водночас британські оператори застосовують і нестандартні методи боротьби з шахраями. Наприкінці 2024 року Virgin Media (O2) створив ШІ-систему, що імітує голос літньої жінки. Віртуальна співрозмовниця втягує зловмисників у тривалі розмови, марнуючи їхній час та захищаючи потенційних жертв.