Samsung має виплатити $191 млн за незаконне використання запатентованих OLED-технологій

Новини
Samsung OLED TV

Федеральний суд США в Техасі ухвалив рішення на користь компанії Pictiva Display у патентній суперечці з південнокорейським виробником електроніки Samsung. За інформацією Reuters, журі присяжних визнало факт порушення патентних прав та зобов’язало Samsung виплатити компенсацію у розмірі $191,4 млн.

Судовий процес розпочався у 2023 році, коли Pictiva Display подала позов до суду. Компанія звинуватила виробника у використанні п’яти запатентованих технологій, які застосовуються для виробництва органічних світлодіодних дисплеїв (OLED). Ці технології відповідають за покращення ключових характеристик екранів — підвищення яскравості, збільшення роздільної здатності та зниження енергоспоживання.

Позивач стверджував, що порушення стосуються широкого спектра продукції Samsung. До переліку увійшли смартфони серії Galaxy, різноманітні носимі пристрої, комп’ютери та телевізори з OLED-панелями. Під час судового розгляду журі присяжних розглянуло всі п’ять патентів, які фігурували у справі. Результати показали, що два з них дійсно були порушені, тоді як три інші порушення не підтвердилися.

Портфель патентів Pictiva Display має тривалу історію. Технології компанія придбала у німецького виробника Osram на початку 2000-х років. Це був період, коли органічні світлодіодні дисплеї щойно почали з’являтися на комерційному ринку. У своєму позові Pictiva вимагала компенсації за багаторічне використання своїх інноваційних розробок південнокорейським гігантом.

Представники Samsung категорично відкинули всі звинувачення. Компанія наполягає на недійсності патентів, які стали предметом судового розгляду. Південнокорейський виробник уже оскаржив рішення суду та паралельно звернувся до Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO). Метою цього звернення є анулювання спірних патентів Pictiva Display.

Це не перший патентний конфлікт, у який потрапив Samsung останнім часом. За даними Reuters, нещодавно компанію також зобов’язали сплатити $445,5 млн на користь Collison Communications. Той судовий процес стосувався порушення патентів, пов’язаних зі стандартами бездротового зв’язку четвертого (4G) та п’ятого (5G) покоління, а також з технологією Wi-Fi.

Редакція Mediasat
