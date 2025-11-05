Samsung представила HDR10+ Advanced як альтернативу Dolby Vision 2

UARU

Samsung представила HDR10+ Advanced

Компанія Samsung представила попередню версію нового стандарту динамічного HDR-зображення HDR10+ Advanced. Технологія конкуруватиме з форматом Dolby Vision 2, а офіційно її презентують на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі. Про це повідомляє Forbes.

Розробка Samsung призначена для телевізорів із піковою яскравістю від 4000 до 5000 кд/м². Такі характеристики мають преміальні моделі, що вже є на ринку. Новий формат продовжує лінійку технологій HDR10+, до якої входять базовий варіант, а також версії HDR10+ Adaptive і HDR10+ Gaming із підтримкою змінної частоти оновлення (VRR).

Стандарти сімейства HDR10+ підтримують понад 170 компаній, серед яких Amazon, Apple, Disney+, Netflix, Hisense, TCL і Panasonic. Партнерами є 16 стрімінгових платформ. Першою великою службою, що підтвердила інтеграцію нового стандарту, стала Amazon Prime Video — вона планує випускати контент у форматі HDR10+ Advanced упродовж 2026 року. Інші потокові платформи, зокрема Disney+, також незабаром зможуть використовувати цю технологію.

На відміну від Dolby Vision 2, що використовує дворівневу структуру з преміальною версією Dolby Vision 2 Max для телевізорів високого класу, HDR10+ Advanced є єдиним уніфікованим форматом. Samsung обрала відкритий стандарт, доступний виробникам без додаткових ліцензійних платежів, що може пришвидшити його впровадження в індустрії.

Технологія HDR10+ Advanced включає шість ключових функцій:

  1. HDR10+ Bright — функція HDR Boost Upscale для телевізорів високого класу з яскравістю 4000-5000 ніт і розширеним колірним охопленням, яке перевищує стандарт DCI-P3. Ці показники вищі за можливості референсних моніторів у кіностудіях.
  2. HDR10+ Genre — оптимізація зображення залежно від жанру контенту, наприклад окремі налаштування для спортивних трансляцій і бойовиків.
  3. HDR10+ Intelligent FRC — адаптивне згладжування руху, яке коригує інтенсивність обробки для кожної сцени відповідно до типу контенту.
  4. HDR10+ Intelligent Gaming — режим для хмарних ігор із підтримкою тональної компресії в реальному часі.
  5. HDR10+ Local Tone-mapping — покращене управління зонами підсвічування на телевізорах із технологією miniLED.
  6. Advanced Color Control — точніше керування передачею кольорів на рівні окремих ділянок екрана.

Обидві системи — HDR10+ Advanced і Dolby Vision 2 — використовують динамічні метадані й алгоритми штучного інтелекту для адаптації зображення до конкретних сцен, як зазначає Frandroid. Нова технологія Samsung буде сумісна не лише з телевізорами, а й із проєкторами та моніторами, які підтримують HDR10+.

Стандарт HDR10+ Advanced буде доступний на нових телевізорах 2026 року. Крім того, деякі моделі Samsung, що вже є на ринку, отримають підтримку технології після оновлення програмного забезпечення. Таке рішення дасть змогу власникам наявних пристроїв скористатися новими можливостями без потреби купувати нове обладнання.

Впровадження HDR10+ Advanced остаточно закриває питання можливої інтеграції Dolby Vision у продукцію Samsung. Компанія й надалі відмовляється від технології конкурента, віддаючи перевагу просуванню власного стандарту з відкритою ліцензією. Варто зазначити, що базовий формат HDR10+ існує з 2017 року, проте такі великі стрімінгові платформи, як Netflix і Disney, почали його підтримувати лише цього року, що свідчить про тривалий процес впровадження нових стандартів в індустрії.

Для користувачів поява нового формату означає ширший вибір контенту високої якості та більшу кількість сумісних пристроїв у преміальному сегменті. Успіх технології залежатиме від швидкості її впровадження стрімінговими службами та виробниками обладнання.

