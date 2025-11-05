UARU

На Київщині тестують роботу мобільних бригад для підтримки зв’язку під час блекаутів

Смартфон та вежа стільникового зв'язку
Фото: Getty Images

У Бориспільській районній військовій адміністрації (РВА) відбулася робоча зустріч щодо впровадження механізму співпраці з операторами мобільного зв’язку. Нова система передбачає залучення спеціалізованих мобільних груп для підтримки роботи базових станцій під час блекаутів. Про це повідомляється на офіційному порталі Київської обласної державної адміністрації (КОДА).

У заході взяли участь представники Золочівської та Дівичківської громад, які стали пілотними майданчиками проєкту. Операторів Vodafone і lifecell на зустрічі представили технічні спеціалісти компаній. Київську ОДА представляв заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Максим Столярчук.

Протягом попереднього періоду в регіоні сформували 125 мобільних бригад. Ці команди можуть надавати операторам технічне сприяння в обслуговуванні базових станцій, перевезенні та підключенні генераторів. Тепер цю допомогу планують організувати на системній основі.

Пілотний проєкт у Золочівській та Дівичківській громадах визначить ключові елементи взаємодії. Модель міститиме процедури залучення мобільних бригад для технічного обслуговування базових станцій. Також розроблять порядок надання та супроводу генераторного обладнання. Окремо пропрацюють типові договірні форми та контрольні переліки взаємодії.

Важливою частиною стануть вимоги до складу та підготовки спеціалістів мобільних груп. Паралельно визначать правила охорони праці для залучених працівників. Механізм координації між усіма учасниками процесу має бути прозорим та чітким.

Одночасно оператор «Київстар» реалізує подібну ініціативу в Бучанській громаді. Така паралельна робота дозволить швидше порівняти різні підходи. На основі найефективніших практик сформують єдиний регіональний стандарт.

Наступним етапом стане поширення напрацьованої моделі на всі громади Київської області. Це підвищить стабільність роботи мереж мобільного зв’язку на системному рівні. Час реагування на технічні проблеми скоротиться з годин до хвилин завдяки новим процедурам взаємодії.

Паралельно на загальнодержавному рівні посилюється контроль за якістю послуг операторів. 4 листопада Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12094, який запроваджує обов’язкові показники якості мобільного зв’язку та механізм контролю швидкості інтернету.

