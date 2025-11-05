UARU

MEGOGO покаже матчі «Динамо» і «Шахтаря» в третьому турі Ліги конференцій

Новини
Ліга конференцій УЄФА

6 листопада українські команди проведуть черговий тур матчів Ліги конференцій УЄФА (UEFA Conference League). Київське «Динамо» зіграє проти боснійського «Зрінськи», а донецький «Шахтар» прийме ісландський «Брейдаблік». Про це повідомляє медіасервіс MEGOGO.

Трансляції поєдинків третього туру основного етапу турніру доступні ексклюзивно на платформі MEGOGO – офіційному мовнику єврокубкових змагань в Україні. Усі матчі можна переглянути за передплатою «Спорт» або в будь-якому пакеті «MEGOPACK». Окремі ігри також транслюватимуться безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у цифровому етері T2 та у кабельних мережах.

Зустріч «Шахтар» – «Брейдаблік» стартує о 19:45 за київським часом. Коментувати гру будуть Володимир Звєров та Віталій Похвала. Трохи пізніше, о 22:00, розпочнеться матч «Динамо» – «Зрінськи». За мікрофоном працюватимуть Олександр Новак і Віталій Волочай.

Перед початком матчів, о 18:30, вийде в прямий етер аналітична студія MEGOGO. Ведучий Сергій Лукʼяненко обговорюватиме турнірну ситуацію разом із колишнім гравцем «Динамо» та національної збірної України Олександром Головком, а також коміком і футбольним блогером Олегом Маслюком.

За результатами двох попередніх турів «Шахтар» і «Зрінськи» набрали по три очки. У «Брейдабліка» наразі одне очко, тоді як «Динамо» поки що без очок.

Щодо телеканалу «MEGOGO СПОРТ», то 6 листопада він транслюватиме матчі Ліги Європи УЄФА (UEFA Europa League). О 19:45 відбудеться показ гри між французькою «Ніццею» та німецьким «Фрайбургом». О 22:00 глядачі побачать протистояння іспанського «Бетіса» та французького «Ліона».

Редакція Mediasat
