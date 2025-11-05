UARU

Google планує запустити дата-центри для ШІ на орбіту Землі

Новини
Google Project SunCatcher

Американська корпорація Google оголосила про експериментальну програму Project Suncatcher, спрямовану на дослідження технічних можливостей розгортання обчислювальних центрів на орбіті Землі. Концепція передбачає виведення супутникових платформ, оснащених процесорами Tensor Processing Units (TPU), які функціонуватимуть за рахунок сонячної енергії та здійснюватимуть безперервні обчислення для систем штучного інтелекту. Про це йдеться у пресрелізі Google.

Тревіс Білз, директор компанії з розвитку парадигм штучного інтелекту, зазначив, що космічний простір у перспективі може виявитися оптимальним середовищем для масштабування ШІ-інфраструктури. Корпорація опублікувала попередні результати внутрішнього дослідження, у якому проаналізовано технологічний потенціал концепції та основні інженерні виклики.

Згідно з розрахунками, орбітальні фотоелектричні системи здатні генерувати енергію з ефективністю, яка у вісім разів перевищує показники наземних сонячних панелей. Водночас ключовою технічною проблемою залишається організація високошвидкісних міжсупутникових каналів передачі даних. Для досягнення конкурентоспроможності з наземними обчислювальними центрами необхідно забезпечити пропускну здатність на рівні десятків терабіт за секунду, що вимагатиме формування щільних орбітальних угруповань із дистанцією між апаратами менше одного кілометра.

Додатковим викликом виступає іонізуюче випромінювання у космосі. За даними Google, процесори нового покоління Trillium TPU пройшли спеціалізовані тести на радіаційну стійкість і продемонстрували здатність витримувати дозу опромінення, еквівалентну п’ятирічній безперервній роботі на орбіті без критичних відмов обладнання.

На поточному етапі розвитку технологій створення космічних дата-центрів характеризується високою капіталомісткістю. Проте аналітики Google прогнозують, що приблизно до середини 2030-х років економічні показники експлуатації орбітальних обчислювальних систем можуть зрівнятися з витратами на експлуатацію наземних центрів обробки даних.

У 2027 році заплановано спільну експериментальну місію Google та компанії Planet, метою якої стане тестування супутників із встановленим обладнанням для обчислень на базі штучного інтелекту в умовах низької навколоземної орбіти. Ця місія має підтвердити або спростувати практичну реалізованість концепції орбітальних ШІ-центрів.

Проєкт Google не є першою спробою створення обчислювальної інфраструктури в космосі. Нещодавно на Міжнародній космічній станції (МКС) розпочав роботу перший у світі орбітальний дата-центр AxDCU-1, який обслуговуватиме не лише саму станцію, а й супутники з оптичними терміналами на борту.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
