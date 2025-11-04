У ЄС визначили, коли Україна має переглянути доцільність телемарафону «Єдині новини»

Європейська комісія (ЄК) визначила граничний термін для перегляду необхідності телемарафону «Єдині новини» в Україні. Відповідна вказівка міститься у щорічному звіті про розширення, який Брюссель підготував для країн-кандидаток на вступ до Європейського Союзу (ЄС). Про це пише «Українська правда».

Згідно з документом, українська влада повинна здійснити оцінку доцільності цього формату мовлення не пізніше моменту скасування воєнного стану в країні. «Перегляд потреби телемарафону як формату, що фінансується державою, має відбутися щонайпізніше до того, як Україна призупинить воєнний стан», — йдеться у звіті. Це рішення стало продовженням тогорічної позиції європейських інституцій щодо необхідності припинення державного фінансування об’єднаного новинного продукту.

ЄК вперше офіційно заявила про потребу зупинити телемарафон у 2024 році. Тоді європейські посадовці наголосили на важливості повернення конкурентного медіапростору та різноманіття джерел інформації. Нинішній звіт конкретизує часові рамки для виконання цієї рекомендації.

У документі Брюссель також вказує на зниження рівня довіри громадян до об’єднаного телемарафону. Соціологічні опитування засвідчують поступове падіння популярності цього формату серед української аудиторії. Ці дані підтверджують необхідність перегляду доцільності збереження єдиного новинного продукту, який фінансується з державного бюджету.

Таким чином, ЄК встановлює чіткі орієнтири для трансформації українського медіапростору в контексті євроінтеграційних процесів. Перегляд доцільності телемарафону має відбутися синхронно зі скасуванням особливого правового режиму в державі.