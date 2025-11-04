UARU

Швидкість мобільного інтернету стане обов’язковим стандартом якості зв’язку в Україні

Швидкість інтернету / Speedtest
Фото: Future

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12094, який запроваджує обов’язкові показники якості мобільного зв’язку та механізм контролю швидкості інтернету. Інформація про це розміщена на офіційному порталі Міністерства цифрової трансформації України.

Згідно з ухваленим документом, швидкість передачі даних отримає статус обов’язкового параметра якості телекомунікаційних послуг. Регулятор встановить фіксовані значення швидкості у мегабітах за секунду, яких операторам необхідно буде дотримуватися під час надання послуг. Це рішення покликане гарантувати абонентам стабільний доступ до мережі незалежно від обраного оператора та забезпечити безперебійний зв’язок для всіх українців.

Законодавчі зміни передбачають запуск системи самостійного моніторингу якості зв’язку. Користувачі зможуть перевіряти параметри мобільного інтернету безпосередньо через свої смартфони. Зібрані дані автоматично передаватимуться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) для подальшого аналізу.

Інформація від абонентів допоможе регулятору виявляти проблемні ділянки мережі та оперативно реагувати на відхилення від встановлених стандартів. Технічні деталі системи моніторингу відомство оприлюднить згодом. Це створить прозорий механізм контролю, де користувачі самі стануть учасниками процесу забезпечення якості послуг.

Паралельно з цим документ скасовує мораторій на перевірку дотримання операторами ліцензійних умов. Таке рішення стимулюватиме телекомунікаційні компанії розширювати мережеву інфраструктуру в сільських регіонах. Це має зменшити кількість так званих «білих плям» — територій без покриття мобільним зв’язком.

Окремо Мінцифри наголошує на збереженні національного роумінгу після завершення воєнного стану. Абоненти зможуть продовжувати користуватися мережами альтернативних операторів у кризових ситуаціях. Ця функція залишиться доступною для забезпечення безперервності зв’язку в надзвичайних обставинах, навіть коли країна повернеться до мирного життя.

Варто зазначити, що цей документ пройшов перше читання в парламенті ще у грудні 2024 року. Безпосередньо чинності законопроєкт набуде після підписання Президентом України.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
