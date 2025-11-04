Кабінет Міністрів України затвердив оновлену редакцію постанови від 4 квітня 2018 року №253, яка регулює порядок надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку. Про це повідомляється на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Нова редакція документа узгоджує положення постанови з нормами закону від 17 грудня 2024 року №4150-ІХ. Цей законодавчий акт спрямований на забезпечення безперервної роботи електронних комунікаційних мереж та надання відповідних послуг під час надзвичайного і воєнного стану. Також закон встановлює заборону на демонтаж елементів мереж у таких умовах.

Основні зміни стосуються вдосконалення процедур доступу до комунікаційної інфраструктури в умовах особливих правових режимів. Це має підвищити стійкість функціонування електронних комунікаційних мереж та гарантувати безперервність надання послуг зв’язку. Крім того, зміни забезпечують реалізацію норм про заборону демонтажу комунікаційної інфраструктури під час дії надзвичайного та воєнного стану.

Найважливішою новацією є запровадження спрощеного механізму розміщення технічних засобів електронних комунікацій. У період воєнного стану замовник отримує право встановлювати обладнання на елементах інфраструктури кабельної каналізації без попереднього узгодження з її власником. Розроблення технічних умов, проєктної документації та укладення договору можуть бути здійснені пізніше, що забезпечує оперативність реагування на потреби військових формувань.

Отже, оновлені правила створюють додатковий інструмент швидкого розгортання технічних засобів електронних комунікацій на об’єктах інфраструктури. Це стосується елементів, що належать суб’єктам господарювання, які не є постачальниками електронних комунікаційних мереж чи послуг. Впровадження змін сприятиме зміцненню надійності критичної комунікаційної інфраструктури України та забезпеченню стабільного зв’язку в екстремальних умовах.