Майже всі транспортні шляхи України покриють мобільним інтернетом: що відомо

Державний регулятор оголосив амбітні плани з розширення покриття транспортної інфраструктури мобільним інтернетом. До кінця цього десятиліття планують забезпечити стабільним зв’язком 95% автомобільних шляхів і 70% залізничних маршрутів. Про це в подкасті Центру економічної стратегії заявила Лілія Мальон, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

За словами керівниці регулятора, упродовж 2023-2024 років країна реалізувала масштабний інфраструктурний проєкт «14 доріг». У його межах оператори зв’язку встановили 470 базових станцій на ключових транспортних артеріях. Ця ініціатива вже дала відчутні результати – якість мобільного зв’язку для мільйонів користувачів помітно покращилася.

Цільові показники, які визначила національна стратегія цифрового розвитку до 2030 року, передбачають швидкість мобільного інтернету не менше 25 Мбіт/с на 95% автошляхів. Для залізничного транспорту встановили скромніший, але реалістичний показник – мінімальну швидкість 2 Мбіт/с на 70% маршрутів.

Лілія Мальон наголосила, що якість мобільного зв’язку на транспорті залежить від реальних фізичних обмежень. Швидкість руху транспортного засобу, особливості рельєфу місцевості й погодні умови безпосередньо впливають на стабільність сигналу. Проте держава вжила конкретних заходів для розв’язання цієї проблеми. Мобільні оператори дістали законодавче зобов’язання забезпечити покриття стандарту 4G на всіх національних дорогах до 2026 року.

Реалізація масштабного проєкту з розширення мережі потребує значних інвестицій. Основне фінансування надходить від приватних мобільних операторів, які модернізують власну інфраструктуру. Водночас держава активно залучає міжнародну підтримку. Донорські кошти Європейського Союзу й партнерські проєкти спрямовують на розвиток покриття інтернетом транскордонних коридорів і міжнародних транспортних маршрутів.

Чи буде зв'язок під час блекаутів? Лілія Мальон

Певні результати вже є на залізничному транспорті. Пасажири швидкісних потягів «Інтерсіті», що курсують між Києвом і Львовом, можуть користуватися Wi-Fi через супутникову систему Starlink. Це рішення забезпечує відносно стабільне з’єднання навіть при високій швидкості руху поїздів.

Розширення покриття мобільних мереж – частина комплексної стратегії цифрового розвитку країни. Законодавчі зміни, які запровадив закон №4321, підписаний Президентом Володимиром Зеленським, спростили процедури будівництва телекомунікаційної інфраструктури. Оператори дістали можливість швидше розгортати базові станції, зокрема пересувні комплекси для оперативного забезпечення зв’язком віддалених територій.

Загальнонаціональна мета передбачає забезпечення якісним мобільним зв’язком 98% населення України до 2030 року. Окрему увагу приділяють мешканцям сільських населених пунктів, територіям уздовж автомагістралей і регіонам, які постраждали від бойових дій. Системний підхід до розбудови телекомунікаційної інфраструктури має забезпечити рівний доступ до цифрових послуг для всіх громадян незалежно від того, де вони живуть.