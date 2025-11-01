UARU

YouTube запускає анімовані реакції для кнопки вподобань

X / Andreas Storm

Відеоплатформа YouTube впровадила нову інтерактивну функцію, яка відображає тематичні анімації після натискання кнопки «подобається» на окремих відео. Нововведення стало частиною жовтневого оновлення сервісу, метою якого є покращення користувацького досвіду та взаємодії з контентом, повідомляє 9to5Google.

Компанія розробила 20 різних анімаційних ефектів, які автоматично адаптуються до тематики відео. Цей підхід дозволяє глядачам отримувати персоналізовану реакцію залежно від категорії контенту, який вони дивляться. Для роликів про автомобільні перегони кнопка перетворюється на димне колесо, що створює відчуття динаміки та швидкості. Натомість у навчальних відео з’являється анімація лампочки, що сяє.

Розробники також створили спеціалізовані ефекти для інших популярних категорій. Серед них представлені анімації для спортивного контенту, тревел-блогів та відео про тварин. Кожна з цих категорій отримала власне візуальне рішення, що відповідає специфіці тематики.

Дизайнер Андреас Шторм продемонстрував усі доступні ефекти у двох коротких відеороликах, опублікованих на платформі X. Його огляд виявив, що поки що розробники не додали окремих анімацій для відео із дітьми. Це може свідчити про те, що компанія планує розширювати бібліотеку ефектів у майбутніх оновленнях.

Паралельно з анімованими реакціями YouTube працює над впровадженням технології Super Resolution для телевізорів. Ця функція використовуватиме можливості штучного інтелекту для покращення якості відтворення відеоконтенту на великих екранах. Обидва нововведення демонструють прагнення платформи вдосконалювати технічні можливості та підвищувати рівень залученості аудиторії.

