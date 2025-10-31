YouTube TV припинив трансляцію каналів Disney

Стрімінговий сервіс YouTube TV зупинив трансляцію телеканалів компанії Disney після невдалих спроб домовитися про продовження контракту. Як повідомляє Reuters, канали зникли з платформи напередодні завершення терміну дії ліцензійної угоди.

Серед каналів, що стали недоступними для передплатників, — ESPN, ABC, FX, Nat Geo, Nat Geo Wild, Disney Channel та ABC News Live. Це рішення торкнулося понад 10 мільйонів користувачів платформи, що робить YouTube TV одним з найбільших дистриб’юторів платного телебачення у Сполучених Штатах.

Протягом поточного року платформа неодноразово мала подібні ситуації. У жовтні компанія провела складні переговори з NBCUniversal, що належить Comcast, щоб забезпечити продовження показу популярних передач. Зокрема, йшлося про такі проєкти, як «Sunday Night Football» і «America’s Got Talent». Раніше цього ж року платформа також уклала аналогічні домовленості з медіакорпораціями Fox і Paramount.

Представники YouTube TV пояснили своє рішення незадовільними умовами, запропонованими Disney. За їхніми словами, ці умови призвели б до підвищення вартості підписки та були б вигідні лише власним сервісам Disney. «Наш контракт з Disney завершився, і ми не можемо прийняти умови, які ставлять наших передплатників у невигідне становище заради посилення телевізійних продуктів Disney», — йдеться у заяві компанії. Через припинення трансляції каналів Disney платформа знизила вартість місячної підписки для своїх користувачів.

Disney, своєю чергою, висунула контрзвинувачення щодо небажання YouTube TV справедливо оплачувати контент. «Маючи ринкову капіталізацію 3 трильйони доларів, Google використовує своє панівне становище на ринку, щоб витіснити конкурентів та зруйнувати галузеві стандарти, які ми успішно узгодили з усіма іншими дистриб’юторами», — зазначили в офіційній заяві медіакорпорації. Водночас компанія висловила зацікавленість у якнайшвидшому вирішенні конфлікту.