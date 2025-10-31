«Укртелеком» проклав понад 20 тисяч кілометрів оптики з початку повномасштабної війни

«Укртелеком» реалізує масштабні проєкти з модернізації телекомунікаційної інфраструктури в умовах повномасштабного воєнного стану. Компанія залишається одним із найбільших платників податків у галузі та забезпечує зв’язком населення, бізнес і державні установи. Такі дані містяться в офіційній заяві оператора.

Попри виклики повномасштабної війни, телекомунікаційний оператор планово реалізує проєкти з модернізації мідного сегмента інфраструктури та впроваджує технологію Fiber to the Home/Premises (FTTH/P) на базі стандарту Gigabit Passive Optical Network (GPON). Ця архітектура мережі доступу забезпечує стабільне швидкісне та енергонезалежне підключення до інтернету навіть за умов тривалих відключень електропостачання. Від початку повномасштабної агресії компанія проклала понад 20 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній, створивши можливість підключення для 1,4 мільйона домогосподарств.

- Реклама -

Протягом дев’яти місяців 2025 року введено в експлуатацію понад 3,5 тисячі кілометрів оптичних ліній. Це дозволило розширити географію послуг у різних областях України, зокрема й у прифронтових регіонах. Наразі оператор забезпечує доступ до оптичного інтернету для понад 3,3 мільйона домогосподарств, і це покриття продовжує зростати.

Інфраструктурні проєкти компанії охоплюють соціально важливі установи. Станом на кінець третього кварталу 2025 року оптична мережа забезпечує зв’язок для понад 1360 медичних і близько 1860 освітніх закладів. З початку року до оптичного інтернету під’єднано понад 90 медичних і майже 160 навчальних установ.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Фінансові показники компанії демонструють позитивну динаміку. За три квартали 2025 року дохід від телекомунікаційних сервісів перевищив 3,8 мільярда гривень. Доходи від послуг оптичного інтернету зросли на 11,3 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року. На кінець звітного періоду оптичним інтернетом користуються 80 відсотків абонентів оператора.

Показник операційної ефективності компанії залишається стабільним. Прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації (EBITDA) за дев’ять місяців становить понад 906 мільйонів гривень, а маржа EBITDA досягає майже 24 відсотків. Рівень лояльності нових оптичних клієнтів за індексом Net Promoter Score (NPS) у звітному кварталі досяг 70 відсотків.

«Укртелеком» своєчасно виконує податкові зобов’язання. За дев’ять місяців 2025 року до бюджетів усіх рівнів сплачено понад 1,175 мільярда гривень податків і зборів, що на понад 17 відсотків більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У межах оптимізації активів компанія ефективно використовує вивільнену нерухомість, отримавши від її комерційної оренди понад 400 мільйонів гривень за три квартали.

Довідка: «Укртелеком» надає комплексні телекомунікаційні послуги у всіх регіонах України. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету з найширшим покриттям у країні. Оператор щороку будує тисячі кілометрів оптичних ліній у межах масштабних проєктів модернізації мережі. «Укртелеком» виступає єдиним учасником та засновником ТОВ «ТриМоб», що надає послуги мобільного зв’язку в стандарті UMTS/WCDMA. З 2013 року компанія входить до бізнес-групи SCM.