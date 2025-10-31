Omdia: до 2030 року глобальний ринок телебачення та стримінгу досягне $1 трлн

Аналітична компанія Omdia прогнозує, що сумарний обсяг світового ринку онлайн-відео та класичного телевізійного мовлення перевищить $1 трильйон до кінця десятиліття. Прогноз враховує всі типи доходів — як від підписок користувачів, так і від рекламних надходжень. За даними Omdia, основний приріст забезпечить сегмент потокового відео, оскільки сектор платного ТБ демонструє відсутність цінового зростання.

Стримінговий сегмент демонструє стабільне зростання. Глобальні доходи від потокового відео у 2025 році досягнуть $214,6 мільярда, що відповідає річному темпу приросту 12,8%. При цьому надходження від передплати становитимуть 77% від загального обсягу, тоді як решта припадатиме на рекламу. Дохід від преміальної реклами на платформах SVOD (відео на вимогу за передплатою), AVOD (відео на вимогу з рекламою) та TVOD (транзакційне відео на вимогу) у поточному році зросте на 15,6% порівняно з торішнім показником і складе $42,1 мільярда.

Попри глобальне скорочення аудиторії традиційного телебачення, цей процес відбувається поступово. Класичне ТБ-мовлення продовжить генерувати значні доходи впродовж найближчих років. У поєднанні зі стабільним розширенням онлайн-відео це формує загалом позитивний сценарій розвитку галузі.

Кількість платних підписок на стримінгових платформах продовжує зростати. До 2030 року ринок розшириться, проте очікується уповільнення темпів приросту преміумстримінгу, що пов’язано з високим рівнем проникнення формату на світовий ринок.

Роль реклами у монетизації стримінгових сервісів посилюватиметься до кінця десятиліття. За прогнозами аналітиків, до 2030 року рекламні доходи «великої п’ятірки» американських SVOD-платформ — Netflix, Amazon, Disney, HBO Max та Paramount — досягнуть $24,3 мільярда. Це становитиме 20% від сукупного доходу цих компаній проти 13% у 2025 році.

Дані дослідницької компанії Warc свідчать про те, що на лінійне телебачення припадає 12,4% світових рекламних витрат, обсяг яких оцінюється у $143,9 мільярда. Водночас підключене телебачення набуває дедалі більшої ваги на тлі зниження популярності класичного ТБ. За прогнозом IAB, лінійне телебачення у поточному році очікує скорочення на 14,4%. Інші медіаканали також демонструватимуть негативну динаміку зі зниженням на 3,4%, що перевищує попередньо прогнозовані 1,5%.

Зміна моделей споживання контенту особливо помітна серед молодої аудиторії. Для неї соціальні мережі та стримінгові платформи фактично замінили традиційне телебачення, що підтверджує загальну тенденцію переходу глядачів до цифрових форматів.