UARU

UARU

Omdia: до 2030 року глобальний ринок телебачення та стримінгу досягне $1 трлн

Новини
Пульт управления и телевизор
© Shutterstock

Аналітична компанія Omdia прогнозує, що сумарний обсяг світового ринку онлайн-відео та класичного телевізійного мовлення перевищить $1 трильйон до кінця десятиліття. Прогноз враховує всі типи доходів — як від підписок користувачів, так і від рекламних надходжень. За даними Omdia, основний приріст забезпечить сегмент потокового відео, оскільки сектор платного ТБ демонструє відсутність цінового зростання.

Стримінговий сегмент демонструє стабільне зростання. Глобальні доходи від потокового відео у 2025 році досягнуть $214,6 мільярда, що відповідає річному темпу приросту 12,8%. При цьому надходження від передплати становитимуть 77% від загального обсягу, тоді як решта припадатиме на рекламу. Дохід від преміальної реклами на платформах SVOD (відео на вимогу за передплатою), AVOD (відео на вимогу з рекламою) та TVOD (транзакційне відео на вимогу) у поточному році зросте на 15,6% порівняно з торішнім показником і складе $42,1 мільярда.

- Реклама -
Телебачення та стрімінг принесуть понад $1 трлн до 2030 року

Попри глобальне скорочення аудиторії традиційного телебачення, цей процес відбувається поступово. Класичне ТБ-мовлення продовжить генерувати значні доходи впродовж найближчих років. У поєднанні зі стабільним розширенням онлайн-відео це формує загалом позитивний сценарій розвитку галузі.

Кількість платних підписок на стримінгових платформах продовжує зростати. До 2030 року ринок розшириться, проте очікується уповільнення темпів приросту преміумстримінгу, що пов’язано з високим рівнем проникнення формату на світовий ринок.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Роль реклами у монетизації стримінгових сервісів посилюватиметься до кінця десятиліття. За прогнозами аналітиків, до 2030 року рекламні доходи «великої п’ятірки» американських SVOD-платформ — Netflix, Amazon, Disney, HBO Max та Paramount — досягнуть $24,3 мільярда. Це становитиме 20% від сукупного доходу цих компаній проти 13% у 2025 році.

Дані дослідницької компанії Warc свідчать про те, що на лінійне телебачення припадає 12,4% світових рекламних витрат, обсяг яких оцінюється у $143,9 мільярда. Водночас підключене телебачення набуває дедалі більшої ваги на тлі зниження популярності класичного ТБ. За прогнозом IAB, лінійне телебачення у поточному році очікує скорочення на 14,4%. Інші медіаканали також демонструватимуть негативну динаміку зі зниженням на 3,4%, що перевищує попередньо прогнозовані 1,5%.

Зміна моделей споживання контенту особливо помітна серед молодої аудиторії. Для неї соціальні мережі та стримінгові платформи фактично замінили традиційне телебачення, що підтверджує загальну тенденцію переходу глядачів до цифрових форматів.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Meta відхиляє звинувачення у використанні порнофільмів для навчання штучного інтелекту

Meta просить суд відхилити позов на $359 млн за завантаження понад 2000 порнофільмів для навчання ШІ. Корпорація каже — це було для особистого використання.
Новини

У Чернігові пошкоджено телевежу внаслідок російського удару

Телевежа в Чернігові отримала пошкодження внаслідок російського удару 29 жовтня. Містянам рекомендують не наближатися до споруди на 200 метрів.
Новини

«Київстар» подав до АМКУ повторну заявку на купівлю GigaCloud, бо першу було відхилено

АМКУ відхилив першу заявку «Київстар» на купівлю GigaCloud через порушення процедури. Компанія вже подала на розгляд повторну заявку.
Новини

Deloitte: для молоді соцмережі й стримінг стали новим телебаченням

Половина молодих споживачів вважає перегляд відео в соцмережах і на стимінгах рівноцінним перегляду традиційного телебачення. Це змушує Голлівуд змінювати підходи до створення контенту.
Новини

У Казахстані створюють національну мережу Wi-Fi: перші 400 точок вже працюють

У Казахстані розгортають національну мережу Wi-Fi. Перші 400 точок працюють у 10 містах. До 2027 року планують охопити 20 тисяч локацій.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати