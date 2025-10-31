Мережі Vodafone та lifecell працюють на 90-99% під час блекаутів у Чернігові та Сумах

Мобільні оператори «Vodafone Україна» та lifecell зберігають високі показники працездатності мереж у Чернігівській та Сумській областях попри масштабні відключення електроенергії. Як повідомили компанії в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна», середня доступність інфраструктури становить від 90% до 99% залежно від інтенсивності обстрілів та тривалості знеструмлень.

Компанія «Vodafone Україна» повідомила про досягнення 97% працездатності мережі в Чернігівській області та 99% у Сумській під час аварійних відключень електроенергії. Водночас оператор lifecell, який входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell), зафіксував показники на рівні 90-95% у Чернігові та області.

У Сумах, де стабілізаційні віялові відключення тривали близько 14 годин 30 хвилин і торкнулися приблизно 45% території області, мережа lifecell продовжувала безперебійну роботу. Це стало можливим завдяки базовим станціям з акумуляторами, розрахованими на 10 годин автономної роботи, а при необхідності підключалися додаткові генератори для забезпечення зв’язку протягом триваліших знеструмлень.

Технічні команди lifecell здійснюють цілодобовий моніторинг стану мережі, проводять оперативне обслуговування обладнання, поповнюють запаси пального та акумуляторів. При відсутності стаціонарного електроживлення обладнання автоматично переходить у режим роботи від резервних батарей.

«Vodafone Україна» надав детальну статистику використання резервного електроживлення за жовтень. У Сумській області базові станції компанії в середньому сумарно працювали по 1712 годин на добу від автономних джерел. У Чернігівській області під час останніх блекаутів загальний сумарний час роботи інфраструктури від резервного живлення становив 2400 годин щодоби.

Оператор зазначив, що після восьми годин роботи на акумуляторних батареях доступність мережі в Чернігові становила 75%. Це підтверджує, що здатність інфраструктури витримувати тривалі відключення та відповідати державним вимогам щодо сталості вже перевірена реальними умовами.

У всій країні чергують 233 аварійні бригади, зокрема в Чернігівській, Сумській та інших прифронтових областях. Однак їхня робота залежить від тривалих повітряних тривог та продовження обстрілів, які не дозволяють оперативно реагувати та змушують персонал залишатися в укриттях.

«Vodafone Україна» розробив чіткий алгоритм дій в разі вичерпання ресурсу акумуляторів через тривале відключення електроенергії. У кожному населеному пункті заздалегідь визначено перелік пріоритетних базових станцій, на які чергові бригади доставляють автономні джерела живлення. Ці об’єкти забезпечують максимальне покриття та стабільну роботу транспортної мережі.

Компанія нагадала, що під час попередніх масових блекаутів загальний показник працездатності мережі перевищував 85-90% навіть у регіонах із найтривалішими відключеннями електроенергії.

На сьогодні 95% базових станцій «Vodafone Україна» обладнані резервними батареями, які забезпечують автономну роботу до 10 годин відповідно до нормативних вимог. Решта станцій має резерв не менше 4-6 годин. Оператор здійснює технологічний перехід на літій-залізо-фосфатні батареї (LiFePO₄), які витримують у 13 разів більше циклів заряду-розряду порівняно з традиційними акумуляторами.

Протягом 2024-2025 років парк літієвих акумуляторних батарей (АКБ) збільшився більш ніж у вісім разів. Тільки цього року в експлуатацію вводиться понад 20 тисяч нових батарей. У всій країні працює 3030 генераторів, включаючи власні мобільні та стаціонарні установки, а також партнерське обладнання. У 2025 році їхня кількість зросла на третину, що включає понад 500 нових установок.

«Vodafone Україна» реалізував пілотний проєкт із використання сонячних електростанцій (СЕС) та готує до підключення 100 базових станцій на альтернативному живленні, зокрема в Сумській та Чернігівській областях.

З початку повномасштабної війни компанія інвестувала 2 мільярди гривень у підвищення енергостійкості мережі. Це становить частину загальних інвестицій понад 19,3 мільярда гривень у розвиток телекомунікаційної інфраструктури.

Оператор lifecell повідомив, що від початку масових відключень електроенергії закупив 48 тисяч літієвих акумуляторів (48V, 100 Ah). На сьогодні понад 43 тисячі з них уже встановлено на базових станціях.

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше зазначав, що зв’язок на Чернігівщині працює на 90% попри постійні російські обстріли, які перешкоджають енергетикам відновити електропостачання в місті.

За його словами, разом із головою Чернігівської обласної військової адміністрації та технічними командами lifecell і «Vodafone Україна» обговорювалося забезпечення додатковими генераторами, координація відновлювальних робіт та визначення першочергових потреб для стабілізації зв’язку в регіоні.