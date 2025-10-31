«Київстар» протестує Starlink Direct to Cell на всій території України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), 31 жовтня ухвалила рішення про проведення масштабного тестування супутникової технології Direct to Cell в Україні.

Компанія «Київстар» спільно з SpaceX (Starlink) протягом 90 днів тестуватиме інноваційну радіотехнологію, яка передає сигнал безпосередньо на 4G-смартфони через супутники на низькій навколоземній орбіті. Випробування охоплять більшу частину країни, крім зон активних бойових дій і прикордонних та тимчасово окупованих територій.

- Реклама -

У тестуванні візьмуть участь усі абоненти «Київстар», які користуються 4G-смартфонами. Під час випробувань перевірятимуть дві ключові функції: двосторонню передачу SMS-повідомлень та обмін повідомленнями через OTT-застосунки (месенджери). Це дасть змогу оцінити ефективність рішення в умовах реального навантаження мережі.

НКЕК встановила чіткі вимоги до проведення випробувань. Тестування не повинне погіршувати якість зв’язку для користувачів наземної мережі й створювати радіозавади як в Україні, так і в прикордонних районах сусідніх держав. Крім того, треба дотримуватися вимог безпеки для здоров’я людей, тварин і майна, а використане обладнання має відповідати технічним регламентам та нормативним документам.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Оператор наголошує на практичній цінності технології для критично важливих сценаріїв використання. Супутниковий зв’язок буде особливо потрібний під час тривалих відключень електроенергії, на прифронтових та щойно деокупованих територіях. Технологія також стане в пригоді саперам гуманітарного розмінування, підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), у віддалених гірських районах та інших місцевостях без стабільного мобільного покриття.

Компанія планує залучити до випробувань як приватних абонентів, так і бізнес-клієнтів. Це дасть змогу протестувати систему в різних умовах експлуатації й оцінити її роботу при різних типах навантаження. Інженери «Київстар» перевірятимуть функціональність технології в різних ситуаціях — від надзвичайних випадків до повсякденного використання.

«Тестування Starlink Direct to Cell — це важливий крок до створення додаткової системи зв’язку, яка доповнить нашу наземну мобільну інфраструктуру», — зазначив Ілля Польшаков, директор із розвитку нових напрямів бізнесу в «Київстар». За його словами, технологія дасть змогу бізнесу обслуговувати клієнтів там, де зв’язок недоступний, а користувачам — залишатися на зв’язку навіть у найскладніші моменти.

«Ми підтримуємо розвиток нових технологій, особливо якщо за їхньої допомоги можна суттєво поліпшити зв’язок для людей. В умовах війни будь-яка можливість вийти на зв’язок у будь-якій точці країни є надзвичайно цінною», — зазначила голова НКЕК Лілія Мальон. Водночас вона підкреслила, що регулятор пильно стежить, аби тестування не погіршувало якість зв’язку в чинних мережах, не створювало радіозавад і проходило з дотриманням усіх технічних та регуляторних вимог.

Технологія має загальну назву Direct To Device (D2D), що означає «прямо на пристрій». Вона забезпечує передачу сигналу мобільної мережі через супутникове угруповання, що дає змогу отримати зв’язок безпосередньо з низькоорбітального супутника на смартфон користувача. D2D забезпечує зв’язком абонентів, які перебувають поза зоною покриття наземної мобільної мережі, і є новим етапом у розвитку глобальних комунікацій.

Технологія Starlink Direct to Cell базується на прямому підключенні звичайних смартфонів із підтримкою 4G до супутників без використання наземних базових станцій. На початковому етапі абонентам буде доступна функція надсилання текстових повідомлень через супутниковий канал без додаткової плати. Надалі оператор планує запустити голосові дзвінки й мобільний інтернет, що суттєво розширить можливості сервісу.

- Реклама -

Перший етап безплатного тестування технології для користувачів «Київстар» стартував у жовтні. Другий етап масштабного тестування триватиме 90 днів і охопить усіх абонентів оператора з 4G-смартфонами по всій території України.