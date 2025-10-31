«Київстар» планує купити сонячну електростанцію потужністю 12,95 МВт

Мобільний оператор «Київстар» планує придбати ТОВ «Санвін 11», яке володіє сонячною електростанцією (СЕС) потужністю 12,95 МВт у Житомирській області. Як повідомляє Forbes Ukraine, «Київстар» подав заявку до Антимонопольного комітету України (АМКУ) ще 23 вересня.

За інформацією аналітичної платформи YouControl, виторг ТОВ «Санвін 11» у 2024 році склав 81,8 млн грн. Компанія належить кіпрській Merestone Limited, кінцевими бенефіціарами якої виступають Наталія Богачова з Чехії та громадянин Ізраїлю Петро Розенкранц. Як зазначається на платформі Energo.ua, станція працює за «зеленим» тарифом.

- Реклама -

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков оцінює вартість такого активу приблизно в $5 млн. Водночас експерт відзначає низьку ліквідність ринку сонячних активів через ризики можливих тарифних змін у секторі.

Партнер компанії Imepower Юрій Кубрушко повідомляє, що СЕС «Санвін 11» має чинний «зелений» тариф до кінця 2029 року. На його думку, логіка угоди більше нагадує початок диверсифікації бізнесу та набуття досвіду для «Київстару», ніж закриття власного споживання. Для останнього необхідно під’єднати генерацію до внутрішніх мереж споживача.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Материнська компанія VEON раніше заявляла про готовність до капітальних інвестицій в Україну. У листопаді 2024 року виконавчий директор (CEO) холдингу Каан Терзіоглу повідомив, що VEON має «майже пів мільярда доларів» вільної ліквідності в країні. Компанія розглядає проєкти у сфері виробництва та розподілу енергії, зокрема у сонячній генерації. Сам «Київстар» у 2024 році інвестував 10 млн грн у пілотний проєкт із СЕС в Одеській та Житомирській областях для перевірки економічної ефективності та можливостей масштабування.

Петро Розенкранц входить до числа перших інвесторів у відновлювану енергетику в Україні. У 2011-2012 роках він анонсував будівництво кількох СЕС на півдні країни, а його структури згодом брали участь у відборах «Укренерго» щодо балансуючих потужностей. При цьому «Санвін 11» є середнім за розміром об’єктом на ринку. Для порівняння, виторг лідера сектора Elementum Energy у 2023 році становив 4,1 млрд грн.

Власна або контрактна генерація дозволяє телекомунікаційним операторам знижувати ризики блекаутів та оптимізувати витрати на електроенергію. Для «Київстару» ця угода може стати точкою входу в енергетичний сектор із перспективою подальшого розширення. Можливі напрямки включають як мережеві СЕС, так і локальні рішення, зокрема потенційне встановлення мікровітряків на телекомунікаційних щоглах для власного споживання. Остаточні параметри угоди, структура фінансування та плани інтеграції активу наразі не розголошуються.

Раніше «Київстар» також звертався до АМКУ щодо купівлі хмарного провайдера GigaCloud. Регулятор відхилив першу заявку, тому оператор подав повторну.