Абоненти «Київстар» відтепер можуть користуватися застосунками Uklon без витрат мобільного інтернету

Абоненти мобільного оператора «Київстар» отримали можливість користуватися мобільними застосунками Uklon без списання трафіку. Спільна ініціатива двох компаній дозволяє клієнтам замовляти поїздки, доставку та інші послуги екосистеми без використання мегабайтів з пакета.
Нова послуга охоплює обидва застосунки платформи: Uklon для пасажирів та Uklon Driver для водіїв. За підрахунками компанії, пасажири витрачають у середньому 250 МБ мобільних даних щомісяця, тоді як водії використовують близько 180 МБ. Таким чином, ініціатива дозволить абонентам заощаджувати значний обсяг мобільних даних.
Послуга активується автоматично для всіх користувачів мережі «Київстар». Клієнтам не потрібно виконувати додаткові дії для підключення безплатного доступу до застосунків.
На сьогодні сервіс Uklon представлений у 27 населених пунктах України. Компанія також надає послуги на території гірськолижного курорту «Буковель». Екосистема цифрових продуктів Uklon включає райдхейлінг (замовлення поїздок), доставку через платформу Uklon Delivery, корпоративні перевезення для бізнес-клієнтів та рекламний сервіс Uklon Ads.
Нагадаємо, навесні цього року «Київстар» завершив купівлю 97% корпоративних прав ІТ-компанії Uklon. Вартість угоди склала 155,2 млн доларів, що зробило її однією з найбільших в історії українського технологічного сектору.