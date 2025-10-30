У Казахстані створюють національну мережу Wi-Fi: перші 400 точок вже працюють

Компанія Freedom Telecom розгортає масштабну мережу безплатного Wi-Fi у містах Казахстану. Перша черга проєкту охопила понад 400 локацій у 10 містах країни, пише azh.kz.

Інфраструктура встановлюється на об’єктах соціального значення. До мережі вже підключені прикордонні пости, аеропорти, залізничні та автобусні станції. Також доступ до інтернету з’явився у школах та медичних установах.

Генеральний директор Freedom Telecom Кайрат Ахметов в коментарі Forbes Kazakhstan розповів про деталі реалізації ініціативи. Серед міст, де вже функціонує Freedom Wi-Fi, — Астана, Алмати, Тараз, Конаєв, Усть-Каменогорськ, Жетиген, Шимкент, Актау, Актобе, Караганда, Кокшетау та Туркестан. Географія проєкту розширюватиметься залежно від попиту користувачів.

Компанія встановила амбітні цілі щодо масштабування мережі. У 2026 році планується збільшити кількість точок доступу до 10 тисяч. У 2027 році показник має зрости до 20 тисяч локацій.

Керівник Freedom Telecom пояснив, що саме масштаб реалізації дозволяє позиціювати проєкт як національний. Водночас він уточнив, що компанія не має офіційного статусу державного оператора.

Послуга надається безплатно, але з певними обмеженнями. Базовий рівень швидкості інтернету доступний усім користувачам. Проте вищі швидкості отримують клієнти екосистеми Freedom — зокрема, покупці онлайн-супермаркету Arbuz та клієнти Freedom Bank.

Соціальні та державні об’єкти підключаються до мережі без будь-яких витрат. Безплатний доступ надається лікарням, акіматам та іншим установам.

Кайрат Ахметов наголосив на стратегічному значенні проєкту для цифрової трансформації країни. «Створювана нами інфраструктура стає платформою для розвитку цифрових сервісів і рішень на основі штучного інтелекту та підтримує курс Казахстану на формування AI-економіки», — заявив керівник Freedom Telecom Operations. Це узгоджується з курсом держави на розвиток цифрової економіки.

Freedom Wi-Fi розвивається як частина загальної екосистеми Freedom. Усі продукти та проєкти на базі мережі інтегруються через Freedom SuperApp. Найзручніший спосіб авторизації в мережі — через цей додаток.

Компанія планує підключати до Freedom Wi-Fi представників малого та середнього бізнесу. Для ділового сегмента розробляються B2B-рішення корпоративного рівня Enterprise. Такі рішення базуватимуться на технологіях ШІ та новітніх стандартах бездротового зв’язку, включно з Wi-Fi 7.