UARU

UARU

У Чернігові пошкоджено телевежу внаслідок російського удару

Новини
Телевежа у центрі Чернігова
Фото: Дарʼя Бреднякова/Суспільне

Телевізійна вежа в центральній частині Чернігова отримала пошкодження після вчорашнього російського удару. Такі дані містяться в офіційній заяві Чернігівської міської ради.

У зв’язку з виявленими ушкодженнями конструкції найближчим часом розпочнуться роботи зі стабілізації споруди. Це необхідно для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки жителів міста.

- Реклама -

Міська влада закликає чернігівців утриматися від відвідування території навколо телевежі. Встановлено безпечну зону радіусом до 200 метрів від об’єкта, де не рекомендується перебувати до завершення відновлювальних робіт.

Удар російські війська завдали 29 жовтня 2025 року. Інформацію про пошкодження інфраструктурного об’єкта оприлюднили 30 жовтня. Міська рада наголошує, що дотримання рекомендацій щодо безпечної відстані є запорукою особистої безпеки містян.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Deloitte: для молоді соцмережі й стримінг стали новим телебаченням

Половина молодих споживачів вважає перегляд відео в соцмережах і на стимінгах рівноцінним перегляду традиційного телебачення. Це змушує Голлівуд змінювати підходи до створення контенту.
Новини

У Казахстані створюють національну мережу Wi-Fi: перші 400 точок вже працюють

У Казахстані розгортають національну мережу Wi-Fi. Перші 400 точок працюють у 10 містах. До 2027 року планують охопити 20 тисяч локацій.
Новини

YouTube застосує ШІ для покращення якості відео на телевізорах

YouTube застосує штучний інтелект для автоматичного покращення якості старих відео на телевізорах. Функція охопить контент від 240p до 720p.
Новини

Британські вчені: людське око майже не розрізняє 8K і 1440p на 50-дюймовому телевізорі з відстані трьох метрів

Дослідження показало: 99% людей не бачать різниці між 8K і 1440p, а 8K від 4K не відрізнив жоден глядач. Формат 8K виявився зайвим для домашнього перегляду.
Новини

Без оновлення до 17 листопада термінали Starlink перетворяться на «цеглини»: кого це стосується

Термінали Starlink з призупиненою підпискою потребують оновлення до 17 листопада. Інакше вони втратять можливість підключатися до мережі.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати