У Чернігові пошкоджено телевежу внаслідок російського удару

Телевізійна вежа в центральній частині Чернігова отримала пошкодження після вчорашнього російського удару. Такі дані містяться в офіційній заяві Чернігівської міської ради.

У зв’язку з виявленими ушкодженнями конструкції найближчим часом розпочнуться роботи зі стабілізації споруди. Це необхідно для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки жителів міста.

Міська влада закликає чернігівців утриматися від відвідування території навколо телевежі. Встановлено безпечну зону радіусом до 200 метрів від об’єкта, де не рекомендується перебувати до завершення відновлювальних робіт.

Удар російські війська завдали 29 жовтня 2025 року. Інформацію про пошкодження інфраструктурного об’єкта оприлюднили 30 жовтня. Міська рада наголошує, що дотримання рекомендацій щодо безпечної відстані є запорукою особистої безпеки містян.