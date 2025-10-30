UARU

Росія запустила міжнародний дитячий телеканал «Умка»

Новини
Міжнародний дитячий телеканал «Умка»

Російська кіностудія «Союзмультфільм» разом із телеканалом «Мультиландія» запустили міжнародний дитячий телеканал «Умка».

Канал розрахований на дитячу аудиторію й сімейний перегляд. Програмна сітка складається з мультфільмів та освітніх програм, поділених на короткі епізоди тривалістю до 20 хвилин. Між епізодами є перерви. Увесь контент супроводжують субтитри національною мовою країни трансляції.

Наразі канал почав мовити в Білорусі. Надалі творці планують охопити глядачів у країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД), на Близькому Сході та в Латинській Америці. Розглядають також вихід на інші міжнародні ринки.

Директорка телеканалів «Умка» й «Мультиландія» Марія Дворядкіна наголосила на освітньо-розважальному характері проєкту. Вона також зазначила, що символічним є те, що мовлення стартувало саме в Білорусі — країні зі спорідненими культурними цінностями та інтересами.

Варто зазначити, що про наміри «Союзмультфільму» створити власний дитячий телеканал стало відомо ще у 2021 році.

Редакція Mediasat
