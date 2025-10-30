UARU

UARU

Meta відхиляє звинувачення у використанні порнофільмів для навчання штучного інтелекту

Новини
Марк Цукерберг, Meta
David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Компанія Meta, очільником якої є Марк Цукерберг, подала клопотання про відхилення позову на суму $359 мільйонів, який подали виробники контенту для дорослих Strike 3 Holdings та Counterlife Media. Позивачі стверджують, що корпорація незаконно завантажила понад 2300 відеоматеріалів для дорослих через мережу BitTorrent з метою навчання моделей штучного інтелекту (ШІ). За інформацією TorrentFreak, Meta заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що завантаження відбувалися для особистого використання співробітників, а не для корпоративних цілей.

Позивачі, які керують брендами Vixen, Tushy, Blacked та Deeper, стверджують, що виявили IP-адреси компанії Meta серед тих, що завантажували їхній контент через протокол BitTorrent. На їхню думку, ці відео могли використовуватися для навчання спеціалізованої моделі ШІ, здатної генерувати контент для дорослих. Саме ця модель, за припущенням позивачів, стала основою для технології Movie Gen, яка дозволяє створювати відео за текстовими описами. Також компанії-позивачі висувають гіпотезу про існування «прихованої корпоративної мережі», що налічує близько 2500 IP-адрес.

- Реклама -

У відповідь на позов Meta наводить низку аргументів на свій захист. Компанія зазначає, що перші завантаження, на які посилаються позивачі, датуються 2018 роком. Це відбулося значно раніше, ніж Meta розпочала розробку великих мовних моделей (LLM) та технологій генеративного відео, роботу над якими розпочато лише у 2022 році. Така хронологія, на думку захисту, робить твердження про використання контенту для навчання ШІ безпідставними.

Крім того, Meta підкреслює, що її корпоративна політика категорично забороняє створення контенту для дорослих. Представники компанії стверджують, що невелика кількість завантажень не узгоджується з масштабами, необхідними для навчання моделей ШІ. Натомість це може свідчити про особисте використання співробітниками або третіми особами, які мали доступ до корпоративної інфраструктури.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Серед прикладів Meta наводить випадок із підрядником, який, за твердженням компанії, завантажував контент вдома у позаробочий час з особистих мотивів. Цей інцидент, на думку захисту, ілюструє, що завантаження не були санкціоновані компанією і не мали жодного стосунку до розробки технологій ШІ. Meta наголошує, що позивачі не надали переконливих доказів на підтвердження своїх звинувачень, а їхні твердження суперечать фактичним обставинам справи.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

У Чернігові пошкоджено телевежу внаслідок російського удару

Телевежа в Чернігові отримала пошкодження внаслідок російського удару 29 жовтня. Містянам рекомендують не наближатися до споруди на 200 метрів.
Новини

«Київстар» подав до АМКУ повторну заявку на купівлю GigaCloud, бо першу було відхилено

АМКУ відхилив першу заявку «Київстар» на купівлю GigaCloud через порушення процедури. Компанія вже подала на розгляд повторну заявку.
Новини

Deloitte: для молоді соцмережі й стримінг стали новим телебаченням

Половина молодих споживачів вважає перегляд відео в соцмережах і на стимінгах рівноцінним перегляду традиційного телебачення. Це змушує Голлівуд змінювати підходи до створення контенту.
Новини

У Казахстані створюють національну мережу Wi-Fi: перші 400 точок вже працюють

У Казахстані розгортають національну мережу Wi-Fi. Перші 400 точок працюють у 10 містах. До 2027 року планують охопити 20 тисяч локацій.
Новини

YouTube застосує ШІ для покращення якості відео на телевізорах

YouTube застосує штучний інтелект для автоматичного покращення якості старих відео на телевізорах. Функція охопить контент від 240p до 720p.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати