Meta відхиляє звинувачення у використанні порнофільмів для навчання штучного інтелекту

Компанія Meta, очільником якої є Марк Цукерберг, подала клопотання про відхилення позову на суму $359 мільйонів, який подали виробники контенту для дорослих Strike 3 Holdings та Counterlife Media. Позивачі стверджують, що корпорація незаконно завантажила понад 2300 відеоматеріалів для дорослих через мережу BitTorrent з метою навчання моделей штучного інтелекту (ШІ). За інформацією TorrentFreak, Meta заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що завантаження відбувалися для особистого використання співробітників, а не для корпоративних цілей.

Позивачі, які керують брендами Vixen, Tushy, Blacked та Deeper, стверджують, що виявили IP-адреси компанії Meta серед тих, що завантажували їхній контент через протокол BitTorrent. На їхню думку, ці відео могли використовуватися для навчання спеціалізованої моделі ШІ, здатної генерувати контент для дорослих. Саме ця модель, за припущенням позивачів, стала основою для технології Movie Gen, яка дозволяє створювати відео за текстовими описами. Також компанії-позивачі висувають гіпотезу про існування «прихованої корпоративної мережі», що налічує близько 2500 IP-адрес.

У відповідь на позов Meta наводить низку аргументів на свій захист. Компанія зазначає, що перші завантаження, на які посилаються позивачі, датуються 2018 роком. Це відбулося значно раніше, ніж Meta розпочала розробку великих мовних моделей (LLM) та технологій генеративного відео, роботу над якими розпочато лише у 2022 році. Така хронологія, на думку захисту, робить твердження про використання контенту для навчання ШІ безпідставними.

Крім того, Meta підкреслює, що її корпоративна політика категорично забороняє створення контенту для дорослих. Представники компанії стверджують, що невелика кількість завантажень не узгоджується з масштабами, необхідними для навчання моделей ШІ. Натомість це може свідчити про особисте використання співробітниками або третіми особами, які мали доступ до корпоративної інфраструктури.

Серед прикладів Meta наводить випадок із підрядником, який, за твердженням компанії, завантажував контент вдома у позаробочий час з особистих мотивів. Цей інцидент, на думку захисту, ілюструє, що завантаження не були санкціоновані компанією і не мали жодного стосунку до розробки технологій ШІ. Meta наголошує, що позивачі не надали переконливих доказів на підтвердження своїх звинувачень, а їхні твердження суперечать фактичним обставинам справи.