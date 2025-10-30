«Київстар» подав до АМКУ повторну заявку на купівлю GigaCloud, бо першу було відхилено

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відхилив заявку мобільного оператора «Київстар» на придбання хмарного провайдера GigaCloud. Наразі регулятор розглядає другу заявку компанії. Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на коментар АМКУ.

Комітет відхилив першу заявку 3 жовтня через невідповідність вимогам положення «Про порядок розгляду заяв і справ про концентрацію суб’єктів господарювання». Після цього телекомунікаційна компанія подала повторне звернення, яке надійшло до регулятора 24 жовтня. Наразі АМКУ аналізує документи другої заявки.

Раніше з неофіційних джерел стало відомо про угоду. Співробітникам GigaCloud повідомили, що «Київстар» має намір купити 80% компанії. За словами інсайдера, хмарний провайдер може коштувати від 12 до 15 мільйонів доларів.

Максим Агеєв, керівник провайдера хмарних послуг DeNovo, оцінив угоду інакше в коментарі виданню Forbes Україна. За його розрахунками на основі показника 5-6x EBITDA, GigaCloud може коштувати близько 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше Рада економічної безпеки України звернулася до державних органів з проханням оцінити можливі ризики для національної безпеки у зв’язку з придбанням «Київстаром» 80% акцій хмарного провайдера GigaCloud.