UARU

UARU

«Київстар» подав до АМКУ повторну заявку на купівлю GigaCloud, бо першу було відхилено

Новини
АМКУ / Антимонопольный комитет Украины

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відхилив заявку мобільного оператора «Київстар» на придбання хмарного провайдера GigaCloud. Наразі регулятор розглядає другу заявку компанії. Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на коментар АМКУ.

Комітет відхилив першу заявку 3 жовтня через невідповідність вимогам положення «Про порядок розгляду заяв і справ про концентрацію суб’єктів господарювання». Після цього телекомунікаційна компанія подала повторне звернення, яке надійшло до регулятора 24 жовтня. Наразі АМКУ аналізує документи другої заявки.

- Реклама -

Раніше з неофіційних джерел стало відомо про угоду. Співробітникам GigaCloud повідомили, що «Київстар» має намір купити 80% компанії. За словами інсайдера, хмарний провайдер може коштувати від 12 до 15 мільйонів доларів.

Максим Агеєв, керівник провайдера хмарних послуг DeNovo, оцінив угоду інакше в коментарі виданню Forbes Україна. За його розрахунками на основі показника 5-6x EBITDA, GigaCloud може коштувати близько 10 мільйонів доларів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, раніше Рада економічної безпеки України звернулася до державних органів з проханням оцінити можливі ризики для національної безпеки у зв’язку з придбанням «Київстаром» 80% акцій хмарного провайдера GigaCloud.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

У Чернігові пошкоджено телевежу внаслідок російського удару

Телевежа в Чернігові отримала пошкодження внаслідок російського удару 29 жовтня. Містянам рекомендують не наближатися до споруди на 200 метрів.
Новини

Deloitte: для молоді соцмережі й стримінг стали новим телебаченням

Половина молодих споживачів вважає перегляд відео в соцмережах і на стимінгах рівноцінним перегляду традиційного телебачення. Це змушує Голлівуд змінювати підходи до створення контенту.
Новини

У Казахстані створюють національну мережу Wi-Fi: перші 400 точок вже працюють

У Казахстані розгортають національну мережу Wi-Fi. Перші 400 точок працюють у 10 містах. До 2027 року планують охопити 20 тисяч локацій.
Новини

YouTube застосує ШІ для покращення якості відео на телевізорах

YouTube застосує штучний інтелект для автоматичного покращення якості старих відео на телевізорах. Функція охопить контент від 240p до 720p.
Новини

Британські вчені: людське око майже не розрізняє 8K і 1440p на 50-дюймовому телевізорі з відстані трьох метрів

Дослідження показало: 99% людей не бачать різниці між 8K і 1440p, а 8K від 4K не відрізнив жоден глядач. Формат 8K виявився зайвим для домашнього перегляду.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати