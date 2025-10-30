Deloitte: для молоді соцмережі й стримінг стали новим телебаченням

40% споживачів прирівнюють перегляд відео в соцмережах і на стримінгових платформах до перегляду телебачення. У зумерів та міленіалів цей показник взагалі сягає 50%, що засвідчує докорінну зміну в споживанні медіа. Такі дані наводить звіт Deloitte.

Нові споживчі звички змушують індустрію розваг переглянути підходи до створення контенту. Майже 60% зумерів і 44% міленіалів витрачають на відео в соцмережах більше часу, аніж на стримінгові платформи. Це змінює пріоритети як виробників контенту, так і рекламодавців, які пристосовують свої стратегії до нових реалій споживання медіа.

Розмивання меж між традиційним телебаченням і цифровими платформами впливає на Голлівуд та рекламну індустрію. Контент має бути зорієнтований на мобільні пристрої й демонструвати автентичність, яку цінує сучасна аудиторія. Понад половину зумерів вважають відео із соцмереж релевантнішим та відчувають більшу емоційну близькість до його авторів, ніж до традиційних акторів.

Економічні чинники теж відіграють роль у цих змінах. Дослідження показує, що 66% домогосподарств, які користуються відеосервісами на вимогу (Video on Demand, VoD), обирають тарифні плани з рекламою, віддаючи перевагу економії. Це спонукає маркетологів переглядати розподіл рекламних бюджетів і шукати нові канали комунікації з аудиторією.

Тим часом індустрія пристосовується до споживання на смартфонах через створення нових форматів. Короткі мікросеріали, розраховані на перегляд на мобільних пристроях, змінюють правила виробництва контенту. 45% опитаних уже знайомі з цим форматом, що підтверджує його дедалі більшу популярність і потенціал для подальшого розвитку.