Deloitte: для молоді соцмережі й стримінг стали новим телебаченням

Чоловік дивиться потокове відео на своєму телефоні
Фото: freepik

40% споживачів прирівнюють перегляд відео в соцмережах і на стримінгових платформах до перегляду телебачення. У зумерів та міленіалів цей показник взагалі сягає 50%, що засвідчує докорінну зміну в споживанні медіа. Такі дані наводить звіт Deloitte.

Нові споживчі звички змушують індустрію розваг переглянути підходи до створення контенту. Майже 60% зумерів і 44% міленіалів витрачають на відео в соцмережах більше часу, аніж на стримінгові платформи. Це змінює пріоритети як виробників контенту, так і рекламодавців, які пристосовують свої стратегії до нових реалій споживання медіа.

Розмивання меж між традиційним телебаченням і цифровими платформами впливає на Голлівуд та рекламну індустрію. Контент має бути зорієнтований на мобільні пристрої й демонструвати автентичність, яку цінує сучасна аудиторія. Понад половину зумерів вважають відео із соцмереж релевантнішим та відчувають більшу емоційну близькість до його авторів, ніж до традиційних акторів.

Економічні чинники теж відіграють роль у цих змінах. Дослідження показує, що 66% домогосподарств, які користуються відеосервісами на вимогу (Video on Demand, VoD), обирають тарифні плани з рекламою, віддаючи перевагу економії. Це спонукає маркетологів переглядати розподіл рекламних бюджетів і шукати нові канали комунікації з аудиторією.

Тим часом індустрія пристосовується до споживання на смартфонах через створення нових форматів. Короткі мікросеріали, розраховані на перегляд на мобільних пристроях, змінюють правила виробництва контенту. 45% опитаних уже знайомі з цим форматом, що підтверджує його дедалі більшу популярність і потенціал для подальшого розвитку.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

У Казахстані створюють національну мережу Wi-Fi: перші 400 точок вже працюють

У Казахстані розгортають національну мережу Wi-Fi. Перші 400 точок працюють у 10 містах. До 2027 року планують охопити 20 тисяч локацій.
Новини

YouTube застосує ШІ для покращення якості відео на телевізорах

YouTube застосує штучний інтелект для автоматичного покращення якості старих відео на телевізорах. Функція охопить контент від 240p до 720p.
Новини

Британські вчені: людське око майже не розрізняє 8K і 1440p на 50-дюймовому телевізорі з відстані трьох метрів

Дослідження показало: 99% людей не бачать різниці між 8K і 1440p, а 8K від 4K не відрізнив жоден глядач. Формат 8K виявився зайвим для домашнього перегляду.
Новини

Без оновлення до 17 листопада термінали Starlink перетворяться на «цеглини»: кого це стосується

Термінали Starlink з призупиненою підпискою потребують оновлення до 17 листопада. Інакше вони втратять можливість підключатися до мережі.
Новини

Єврокомісія пропонує залучити Україну до європейської системи захищеного супутникового зв’язку

Єврокомісія ініціювала переговори про залучення України до системи захищеного супутникового зв'язку Govsatcom та програми конективності ЄС.
