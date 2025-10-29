YouTube застосує ШІ для покращення якості відео на телевізорах

Відеоплатформа YouTube впроваджує технологію автоматичного підвищення роздільної здатності контенту за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Функція працюватиме на телевізорах для відеороликів із роздільною здатністю нижче 1080p.

Технологія отримала назву «суперроздільна здатність» і застосовуватиметься до відео, завантажених у роздільній здатності від 240p до 720p. При цьому контент, який користувачі розміщували у якості 1080p або вище, залишиться без змін. Функція також не торкнеться відеороликів, які автори самостійно покращували раніше. Компанія планує розширити можливості функції до апскейлінгу у 4K.

Платформа зберігає повний контроль для авторів контенту. Творці матимуть доступ як до оригінальних файлів, так і до початкової роздільної здатності завантажених відео. Вони зможуть відмовитися від автоматичних покращень для своєї бібліотеки у будь-який момент.

«Творці збережуть повний контроль над своєю бібліотекою, оскільки як оригінальні файли, так і оригінальна роздільна здатність відео будуть збережені, з чіткою можливістю відмовитися від цих покращень», — зазначається в офіційному оголошенні YouTube.

Глядачі також матимуть вибір режиму перегляду. Вони зможуть дивитися відео в оригінальній завантаженій якості, оскільки суперроздільна здатність буде чітко позначена в налаштуваннях відтворення.

Паралельно з цим YouTube розширює технічні можливості для авторів. Максимально допустимий розмір превʼю зростає з 2 МБ до 50 МБ, що дозволить використовувати мініатюри у якості 4K. Це поліпшення допоможе творцям представляти свій контент у кращій якості.

Окрему увагу платформа приділяє монетизації відео. У роликах із позначеними товарами з’явиться можливість миттєвої покупки продуктів через сканування QR-коду смартфоном. YouTube тестує функцію, яка дозволяє авторам демонструвати товари у певні моменти відео, створюючи інтегровані можливості для електронної комерції безпосередньо під час перегляду контенту.

Впровадження технологій штучного інтелекту для покращення контенту супроводжується паралельною роботою над безпекою платформи. Нещодавно YouTube розпочав тестування системи захисту від deepfake-матеріалів, яка за допомогою ШІ ідентифікує відео з несанкціонованою заміною облич.