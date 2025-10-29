Єврокомісія пропонує залучити Україну до європейської системи захищеного супутникового зв’язку

Європейська комісія передала до Ради Європейського Союзу (ЄС) пропозицію розпочати переговори з Україною про участь у космічних програмах об’єднання. Йдеться про компонент урядового супутникового зв’язку Govsatcom та Програму ЄС із забезпечення захищеної супутникової конективності. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву речника Єврокомісії Тома Реньє.

Ініціатива передбачає повне залучення України до системи захищених супутникових комунікацій європейського рівня. Речник Єврокомісії наголосив на тісному взаємозв’язку між оборонною та космічною сферами, пояснюючи логіку такого кроку.

Реньє нагадав про чинну участь України в оборонних програмах Європейського Союзу. За його словами, логічним продовженням цієї співпраці стане інтеграція у космічний сегмент. Він зазначив, що доступ до Govsatcom забезпечить Україні безпечну космічну конективність, яка має критичне значення для конкурентоспроможності держави та добробуту її громадян.

Процедура залучення передбачає кілька етапів. Спочатку пропозицію розглянуть держави-члени ЄС, після чого Рада Європейського Союзу прийме відповідне рішення. Фінальним кроком стане підписання міжнародної угоди згідно зі статтею 218 Договору про функціонування ЄС.

Govsatcom є системою безпечних супутникових комунікацій, що базується на поєднанні та спільному використанні супутникових ресурсів держав-членів союзу та приватних операторів. Програма призначена для забезпечення стійкого та захищеного зв’язку для урядових потреб.

Варто зазначити, що Україна вже розпочала співпрацю з Європейським Союзом у космічній сфері. У квітні 2025 року сторони підписали угоду про участь України в окремих компонентах Космічної програми ЄС, зокрема Copernicus, Space Weather Events та Near-Earth Objects. Нинішня ініціатива розширює це партнерство на критично важливий сегмент захищених супутникових комунікацій. Крім того, розглядається можливість долучення України до європейської супутникової мережі IRIS².