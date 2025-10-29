UARU

UARU

Єврокомісія пропонує залучити Україну до європейської системи захищеного супутникового зв’язку

НовиниСупутниковий зв'язок
Govsatcom

Європейська комісія передала до Ради Європейського Союзу (ЄС) пропозицію розпочати переговори з Україною про участь у космічних програмах об’єднання. Йдеться про компонент урядового супутникового зв’язку Govsatcom та Програму ЄС із забезпечення захищеної супутникової конективності. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву речника Єврокомісії Тома Реньє.

Ініціатива передбачає повне залучення України до системи захищених супутникових комунікацій європейського рівня. Речник Єврокомісії наголосив на тісному взаємозв’язку між оборонною та космічною сферами, пояснюючи логіку такого кроку.

- Реклама -

Реньє нагадав про чинну участь України в оборонних програмах Європейського Союзу. За його словами, логічним продовженням цієї співпраці стане інтеграція у космічний сегмент. Він зазначив, що доступ до Govsatcom забезпечить Україні безпечну космічну конективність, яка має критичне значення для конкурентоспроможності держави та добробуту її громадян.

Процедура залучення передбачає кілька етапів. Спочатку пропозицію розглянуть держави-члени ЄС, після чого Рада Європейського Союзу прийме відповідне рішення. Фінальним кроком стане підписання міжнародної угоди згідно зі статтею 218 Договору про функціонування ЄС.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Govsatcom є системою безпечних супутникових комунікацій, що базується на поєднанні та спільному використанні супутникових ресурсів держав-членів союзу та приватних операторів. Програма призначена для забезпечення стійкого та захищеного зв’язку для урядових потреб.

Варто зазначити, що Україна вже розпочала співпрацю з Європейським Союзом у космічній сфері. У квітні 2025 року сторони підписали угоду про участь України в окремих компонентах Космічної програми ЄС, зокрема Copernicus, Space Weather Events та Near-Earth Objects. Нинішня ініціатива розширює це партнерство на критично важливий сегмент захищених супутникових комунікацій. Крім того, розглядається можливість долучення України до європейської супутникової мережі IRIS².

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Nvidia вкладе мільярд доларів в Nokia

Nvidia вкладе $1 млрд у Nokia. Компанії співпрацюватимуть над створенням технології 6G та розробкою мережевих рішень на базі штучного інтелекту.Retry
Новини

Угода «Київстару» з GigaCloud може загрожувати нацбезпеці — Рада економічної безпеки

Рада економічної безпеки просить перевірити угоду «Київстару» з GigaCloud через можливий зв'язок з підсанкційними росіянами та ризики монополізації ринку.
Новини

Adobe і YouTube запустять спільний інструмент для створення Shorts

Adobe і YouTube інтегрують Premiere у Shorts. Монтаж, ШІ-ефекти та публікація — все в одному додатку без зайвих кроків...
Новини

LG випустила перший у світі 6K-монітор з підтримкою Thunderbolt 5

LG презентувала 6K-монітор із Thunderbolt 5. Дисплей UltraFine evo призначений для професійних креаторів та вже отримав нагороди CES 2025 та iF Design Award.
Новини

Ericsson, Nokia й Fraunhofer HHI створять відеокодек нового покоління для мереж 6G

Ericsson, Nokia й німецький інститут створюють новий відеокодек для мереж 6G. Новий стандарт відеокодування з'явиться між 2029 і 2030 роками.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати