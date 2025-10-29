Угода «Київстару» з GigaCloud може загрожувати нацбезпеці — Рада економічної безпеки

Рада економічної безпеки (РЕБ) України звернулася до державних органів із проханням оцінити можливі ризики для національної безпеки, пов’язані з придбанням «Київстаром» 80% акцій хмарного провайдера GigaCloud. Про це пише видання DOU.

Занепокоєння Ради викликає ймовірний зв’язок компанії з російськими громадянами, які перебувають під міжнародними санкціями. Водночас GigaCloud є одним із провідних вітчизняних хмарних сервісів, що обслуговує понад 1500 клієнтів, включаючи критично важливі державні проєкти. Серед них «Дія», Національна служба здоров’я України (НСЗУ), Міністерство соцполітики, Украерорух, Управління державної охорони (УДО) та Одеський порт.

Представники РЕБ зазначають, що материнська компанія «Київстару» VEON через ланцюг іноземних юридичних осіб контролюється російськими громадянами Михайлом Фрідманом, Олексієм Косоговим та Петром Авеном. Ці особи включені до санкційних списків Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), Європейського Союзу, Великої Британії, США та низки інших країн. Така структура власності, на думку фахівців РЕБ, створює потенційні загрози для національної безпеки під час придбання хмарного провайдера.

У Раді також наводять міжнародний прецедент. У 2022 році британський регулятор зобов’язав компанію LetterOne, пов’язану з цими ж акціонерами, продати свою частку в місцевому інтернет-провайдері Upp Corporation через загрозу національній безпеці Великої Британії.

Окрім питання санкцій, РЕБ застерігає про можливе порушення законодавства. Отримання державними установами хмарних послуг через обладнання, що може перебувати під контролем підсанкційних осіб, потенційно суперечить положенням закону «Про хмарні послуги».

Рада економічної безпеки висловлює стурбованість і щодо можливої монополізації ринку хмарних сервісів. Після завершення правового режиму воєнного стану втратить чинність постанова Кабінету Міністрів №263, яка дозволяє державним органам використовувати закордонні дата-центри. За таких умов «Київстар» та GigaCloud, володіючи власними хмарними інфраструктурами, можуть контролювати до 70% ринку зберігання державних даних. Така концентрація, за оцінкою РЕБ, перетворить їх на фактичних монополістів у стратегічно важливому сегменті.

З огляду на виявлені ризики, Рада економічної безпеки направила офіційне звернення до уряду, РНБО, Антимонопольного комітету та інших профільних державних органів. РЕБ просить провести детальну оцінку потенційних загроз національній безпеці та обороноздатності країни, а також вжити відповідних заходів у разі підтвердження цих ризиків.

Нагадаємо, 19 вересня «Київстар» подав до Антимонопольного комітету України заявку на придбання 80% акцій компанії GigaCloud.