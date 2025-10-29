Nvidia вкладе мільярд доларів в Nokia

Виробник процесорів Nvidia вкладе $1 млрд в акції фінської телекомунікаційної компанії Nokia. Така інвестиція стане основою для стратегічного партнерства двох технологічних гігантів у сфері створення платформ штучного інтелекту (ШІ) та мобільних мереж шостого покоління. Про це повідомляє CNBC.

Угода передбачає емісію понад 166 млн нових акцій Nokia. Отримані кошти компанія спрямує на розвиток проєктів зі штучного інтелекту та інших корпоративних потреб. Після оголошення про інвестицію вартість акцій фінської компанії зросла на 18%.

- Реклама -

Основою співпраці стане адаптація програмного забезпечення Nokia для мереж п’ятого та шостого поколінь. Фінська компанія налаштує своє ПО для роботи на чипах Nvidia, що дозволить інтегрувати обидві технології в єдину екосистему. Компанії також працюватимуть над спільною розробкою стільникової технології 6G та створенням мережевих технологій для систем штучного інтелекту.

Nvidia своєю чергою розглядає можливість інтеграції своїх технологій у майбутні інфраструктурні рішення Nokia на базі ШІ. Така співпраця відкриває нові перспективи для розвитку обчислювальної інфраструктури мобільних мереж.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Варто зазначити, що укладена угода не має ексклюзивного характеру. Це означає, що виробник чипів зберігає можливість підписати аналогічну домовленість зі шведською компанією Ericsson, яка є прямим конкурентом Nokia на ринку телекомунікаційного обладнання.

Nokia раніше була відомою як виробник мобільних телефонів. Останніми роками компанія переорієнтувалася на постачання обладнання п’ятого покоління для операторів зв’язку по всьому світу. Партнерство з Nvidia стане черговим кроком у трансформації бізнес-моделі фінської корпорації.

Це вже другий великий проєкт Nokia у сфері технологій шостого покоління. Нещодавно фінська компанія разом зі шведською Ericsson та Інститутом імені Генріха Герца Товариства Фраунгофера об’єдналися, аби створити відеокодек нового покоління для мереж 6G.