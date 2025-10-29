Телевізори з роздільною здатністю 8K можуть бути недоцільними для переважної більшості користувачів. Науковці з Кембридзького університету з’ясували, що людське око майже не помічає різниці між такою деталізацією зображення й значно нижчою роздільною здатністю 1440p за звичайних умов перегляду. Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Nature Communications.

Британські дослідники провели експеримент, у якому вивчали здатність людського зору сприймати пікселі на екранах різного розміру й роздільної здатності. Учасники переглядали зображення на дисплеях із різною деталізацією, що допомогло встановити межі візуального розрізнення для різних технічних параметрів.

На сучасному ринку телевізорів роздільна здатність Full HD поступово втрачає позиції, хоч такі моделі все ще можна знайти у продажу. Натомість формат 4K уже став стандартом для більшості нових пристроїв. Саме тому порівняння 8K із нинішнім стандартом набуває особливої ваги для споживачів.

Автори роботи створили спеціалізований калькулятор, який показує граничні можливості людського зору залежно від розміру екрана й відстані до нього. За їхніми розрахунками, глядач на відстані трьох метрів від 50-дюймового телевізора майже не помітить різниці між роздільною здатністю 1440p і 8K. Ба більше, лише один відсоток учасників експерименту зміг розрізнити ці два формати за таких умов перегляду.

Порівняння стандартної роздільної здатності 4K, яка вже стала нормою для сучасних телевізорів, із форматом 8K показало ще менш помітну різницю. За аналогічних умов перегляду жоден учасник дослідження не зміг визначити відмінності між цими двома форматами. Це ставить під сумнів практичний сенс подальшого збільшення роздільної здатності екранів для домашнього використання.

Дослідники визначали ту роздільну здатність, яку людський зір може сприймати з максимальною чіткістю без втрати деталізації. Вчені використовували пересувний дисплей, щоб стежити за стабільною якістю зображення впродовж усього експерименту. Окремо вимірювали здатність розрізняти пікселі різних кольорів і тональностей.

Результати експерименту показали суттєві відмінності у сприйнятті різних кольорових поєднань. Людське око змогло розрізнити чорно-білі пікселі з роздільною здатністю до 94 пікселів на градус. Для червоних і зелених візерунків цей показник становив 89 пікселів на градус. Водночас жовтий і фіолетовий кольори виявилися набагато складнішими для сприйняття — лише 53 пікселі на градус. Ці дані суттєво перевищують результати попередніх досліджень, які фіксували можливості людського зору на рівні 60 пікселів на градус для чорно-білих зображень.

Науковці роблять важливе застереження щодо тлумачення отриманих даних. Експеримент проводили з показом окремих пікселів, тоді як сприйняття повноцінного відеовмісту у фільмах чи відеоіграх може відрізнятися від зафіксованих показників. Тому остаточні висновки про практичну доцільність надвисокої роздільної здатності потребують додаткових досліджень із врахуванням особливостей реального вмісту.