Компанія SpaceX оголосила про обов’язкове оновлення програмного забезпечення (ПЗ) для терміналів супутникового інтернету Starlink. Користувачі з призупиненою або скасованою підпискою повинні оновити свої пристрої до 17 листопада, щоб уникнути повної втрати функціональності. Про це повідомляє PCMag з посиланням на офіційну розсилку компанії та сторінку підтримки Starlink.

Процедура оновлення вимагає підключення неактивного термінала до електромережі та його розміщення на вулиці. Це необхідно для отримання актуальної версії ПЗ від супутникової мережі. Компанія наголошує, що для завантаження оновлення не потрібен повний огляд неба, а процес має відбутися автоматично при повторному підключенні пристрою до мережі.

Після 18 листопада термінали без оновленого програмного забезпечення втратять можливість підключатися до інтернету. Такий стан користувачі називають «цеглою» — пристрій фізично залишається справним, але стає непридатним для використання за призначенням.

Відповідне попередження отримали не всі клієнти, а лише ті, чиї пристрої потребують оновлення. У повідомленні вказується унікальний ідентифікаційний номер обладнання, що дозволяє користувачам переконатися в необхідності виконання процедури. Оновлення потрібно встановити тільки після отримання окремого повідомлення електронною поштою або сповіщення через мобільний додаток.

Деякі власники терміналів Starlink повідомили про складнощі з виконанням вимоги вчасно. Причиною стала фізична віддаленість від обладнання. Зокрема, один з користувачів на платформі Reddit зазначив, що його антена встановлена у будинку на колесах, який знаходиться на відстані близько 5000 кілометрів від поточного місцеперебування власника. Це унеможливлює оновлення пристрою до встановленого дедлайну.

Примусове оновлення терміналів — не єдиний захід SpaceX щодо контролю за своєю супутниковою мережею. Раніше компанія відключила понад 2500 терміналів Starlink через шахрайські операції на території М’янми.