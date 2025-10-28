UARU

UARU

В Україні збільшать кількість веж мобільного зв’язку з резервним живленням — Умєров

Новини
Базова станція
Shutterstock

На Ставці верховного головнокомандувача ухвалили рішення про нарощування кількості базових станцій мобільного зв’язку, обладнаних аварійним живленням. Це дозволить забезпечити стабільну роботу телекомунікаційної інфраструктури під час відключень електроенергії, спричинених російськими атаками на енергетичні об’єкти. Про це у Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров.

Під час засідання Ставки обговорювали питання стійкості телекомунікаційної інфраструктури в умовах постійних атак на об’єкти енергосистеми. Учасники наради визначили пріоритетні напрями захисту критичної інфраструктури та розглянули можливості співпраці з міжнародними партнерами для посилення системи протиповітряної оборони.

- Реклама -

Окрім збільшення кількості обладнаних станцій, передбачається перерозподіл резервних джерел енергії з пріоритетом для прифронтових територій. Такий підхід має гарантувати безперебійний мобільний зв’язок у регіонах, які найбільше потребують стабільної комунікації.

Раніше ми повідомляли, що Українці стали менше скаржитися на послуги зв’язку. За 9 місяців 2025 року до НКЕК надійшло 3654 звернення — майже на 20% менше, ніж торік.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Фахівці з кібербезпеки розробили систему клонування голосу в реальному часі та провели з її допомогою імітацію шахрайських дзвінків

Британська NCC Group створила систему, що клонує голос за 0,5 секунди. Для її роботи достатньо звичайного ноутбука. Люди майже не розрізняють синтетичний голос від оригіналу.
Новини

Samsung створює чип Exynos для прямого зв’язку з супутниками Starlink

Samsung створює чип Exynos для прямого зв'язку смартфонів з супутниками Starlink. Модем із штучним інтелектом забезпечить стабільне з'єднання навіть у русі.
Новини

Starlink відзначає 5 років з моменту підключення першого абонента

П'ять років тому подружжя з Айдахо стало першим клієнтом Starlink. Сьогодні сервіс об'єднує 7 мільйонів користувачів у 150 країнах.
Новини

«Київстар» спростував відплив активних клієнтів до конкурентів

«Київстар» спростував перехід клієнтів до конкурентів. Компанія пояснила втрату понад мільйона SIM-карток технічними та ринковими факторами.
Новини

Росія готує до запуску супутники для створення власного аналога Starlink

У Росії планують розпочати масовий запуск низькоорбітального супутникового угруповання, яке має забезпечити інтернет-покриття на всій території країни.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати