В Україні збільшать кількість веж мобільного зв’язку з резервним живленням — Умєров

На Ставці верховного головнокомандувача ухвалили рішення про нарощування кількості базових станцій мобільного зв’язку, обладнаних аварійним живленням. Це дозволить забезпечити стабільну роботу телекомунікаційної інфраструктури під час відключень електроенергії, спричинених російськими атаками на енергетичні об’єкти. Про це у Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров.

Під час засідання Ставки обговорювали питання стійкості телекомунікаційної інфраструктури в умовах постійних атак на об’єкти енергосистеми. Учасники наради визначили пріоритетні напрями захисту критичної інфраструктури та розглянули можливості співпраці з міжнародними партнерами для посилення системи протиповітряної оборони.

Окрім збільшення кількості обладнаних станцій, передбачається перерозподіл резервних джерел енергії з пріоритетом для прифронтових територій. Такий підхід має гарантувати безперебійний мобільний зв’язок у регіонах, які найбільше потребують стабільної комунікації.

