Телеканал К1 запускає новий сезон тревел-проєкту «Крафтові мандри»

Новий сезон «Крафтових мандрів» на К1
Фото: Inter Media Group

3 листопада телеканал К1 розпочне показ нового сезону програми «Крафтові мандри». Тревел-шоу транслюватиметься щовечора о 21:00 у будні дні. Про це повідомили у пресслужбі Inter Media Group, до складу якої входить телеканал К1.

Ведучий та режисер-постановник проєкту Євген Синельников продовжить знайомити глядачів з українськими майстрами, які створюють унікальні вироби власноруч. Цьогорічний сезон фокусуватиметься на нових майстрах та виробництвах, які раніше не представлялися у проєкті. Синельников зазначає, що команда обирала особливі історії, які відрізняються від попередніх сезонів.

Географія зйомок охопила декілька регіонів України. Знімальна група побувала у Києві, Львові, Дніпрі, на Рівненщині та у Кривому Розі. Глядачі побачать тематичні випуски під назвами «Смачний крафт» та «Ароматний крафт», що розширюють формат програми.

КРАФТОВІ МАНДРИ. НОВИЙ СЕЗОН - дивіться з 3 листопада у будні о 21:00 на К1!

Новий сезон продемонструє широкий спектр продукції українських виробників. Серед представлених виробів будуть цукерки з різних сортів сирів, джеми, натхненні серіалом «Володар перстнів», гострі соуси українського виробництва та крафтовий сидр. Також у програмі з’являться незвичайні товари, зокрема ароматичні палички та будиночки на колесах.

Телеведучий наголошує на зростанні кількості крафтових виробників в Україні. За його словами, майстри усвідомлюють цінність своєї продукції як для внутрішнього, так і для міжнародного ринків. Синельников висловлює вдячність за довіру до проєкту та зазначає, що кожен випуск демонструватиме нові можливості та підходи до створення товарів.

«Крафтові мандри» стали черговим тревел-релізом К1 цієї осені. У вересні телеканал вже представив оновлену програму «КАМОН! з Узол і Манько» та запустив новий проєкт «Покутні. Разом по світу».

