Компанія LG Electronics випустила професійний дисплей UltraFine evo 6K (модель 32U990A) — перший монітор у світі з підтримкою інтерфейсу Thunderbolt 5. Новинка призначена для відеоредакторів, графічних дизайнерів та інших професійних креаторів, які працюють із великими масивами даних.

Монітор виводить на ринок нову лінійку преміальних дисплеїв UltraFine evo, орієнтованих на роботу з контентом у надвисокій роздільній здатності. Новий бренд UltraFine evo розвиває концепцію попередньої серії LG UltraFine — 5K-моніторів, оптимізованих для пристроїв Mac. Модель успішно поєднує роздільність 6K (6144 × 3456 пікселів) із професійною точністю кольоровідтворювання та швидкісними можливостями підключення периферії.

Дисплей уже здобув визнання на міжнародній арені. Його відзначили нагородами CES 2025 Innovation Award та iF Design Award 2025, що підтверджує високий рівень інженерних рішень і дизайну.

32-дюймовий HiDPI-дисплей забезпечує щільність пікселів на рівні 224 ppi. Це дозволяє досягти виключної чіткості тексту та деталізації зображення, що критично важливо для професійної роботи з графікою.

Монітор підтримує 98% кольорового простору DCI-P3 та 99,5% Adobe RGB. Кожен пристрій проходить заводське калібрування, що гарантує точне кольоропередавання відразу після підключення. Сертифікація VESA DisplayHDR 600 забезпечує стабільну яскравість і контраст для роботи з HDR-контентом.

Користувачі пристроїв Mac отримають доступ до спеціального режиму Studio Mode з трьома попередньо налаштованими кольоровими профілями. Ця функція може потребувати оновлення програмного забезпечення через утиліту LG Switch на деяких ранніх серійних моделях.

Робоча площа дисплея містить у 2,56 раза більше пікселів порівняно зі стандартним UHD 4K-монітором (3840 × 2160). За використання двох моніторів UltraFine evo 6K у конфігурації подвійного дисплея користувач отримує майже п’ятикратне збільшення робочого простору щодо одного 4K-екрана.

Thunderbolt 5 забезпечує швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с в одному напрямку. Це втричі перевищує показники попереднього покоління Thunderbolt 4. Така пропускна здатність дозволяє працювати з 4K-відео в режимі реального часу та швидко передавати 8K RAW-файли. Інтерфейс також підтримує редагування та апскейл відео із застосуванням штучного інтелекту.

Інтерфейс підтримує послідовне підключення пристроїв, що спрощує організацію робочого місця під час роботи з кількома моніторами. Через один кабель можна під’єднати зовнішні SSD-накопичувачі, зовнішні відеокарти та інші периферійні пристрої.

Функціонал хабу розширюється завдяки вбудованому KVM-перемикачу. Він дозволяє керувати комп’ютерами на базі macOS та Windows через один комплект клавіатури й миші. Користувачі можуть одночасно переглядати контент із мобільних пристроїв, не перемикаючи основний робочий процес.

Конструкція дисплея реалізована у форматі Virtually Borderless з мінімальними рамками з чотирьох боків. Ергономічна підставка підтримує регулювання нахилу та повороту екрана. Можливість вертикального орієнтування спрощує створення контенту для YouTube Shorts та Instagram Reels.

«Багато відеоредакторів працюють одночасно над кількома проєктами та обробляють величезні обсяги даних. Потреба в моніторах із надвисокою роздільністю, точним кольоропередаванням та швидкісним підключенням стає дедалі актуальнішою», — зазначив YS Lee, керівник підрозділу IT Business компанії LG Media Entertainment Solution Company.

Монітор UltraFine evo 6K надійшов у продаж наприкінці вересня в Південній Кореї та Японії. У жовтні відбувся глобальний запуск на ринках США та Європи.