Ericsson, Nokia й Fraunhofer HHI створять відеокодек нового покоління для мереж 6G

Шведська Ericsson, фінська Nokia й Інститут імені Генріха Герца Товариства Фраунгофера (Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, HHI) поєднали зусилля, аби створити стандарт, що визначатиме параметри стримінгу й передавання відео в еру 6G. Таким чином дві європейські технологічні компанії та провідний німецький науковий інститут запустили спільний проєкт зі створення передового відеокодека, який стане основою для передавання медіаконтенту в майбутніх мережах шостого покоління.

Партнери вперше показали результати спільної роботи над новим відеокодеком. Технологія дає значно вищий рівень стиснення порівняно з поточними галузевими стандартами H.266/VVC (Versatile Video Coding) і H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding). Водночас нове рішення не вимагає суттєвого ускладнення обчислювальних процесів, а демонструє кращу енергоефективність під час кодування й декодування відеопотоків.

Технологія, яку розробили партнери, відповідає вимогам наступного етапу міжнародної стандартизації відеокодування. Міжнародні регуляторні органи, які займаються стандартизацією в телекомунікаційній галузі, схвально оцінили спільну технічну пропозицію.

Новий стандарт кодування має забезпечити високоякісне передавання відеоконтенту й підтримку імерсивних медіаформатів. За попередніми оцінками, стандарт запрацює в період між 2029 і 2030 роками. Ці терміни збігаються з прогнозами щодо комерційного розгортання мереж 6G у різних регіонах світу.

Стандарти H.266/VVC і H.265/HEVC зараз використовують для передавання відео в мережах 4G і 5G. Технологія стискання відео VVC, яку затвердили 2020 року, забезпечує приблизно вдвічі кращу ефективність порівняно з попереднім стандартом HEVC. Новий кодек має продовжити цю тенденцію підвищення ефективності, аби підтримати висхідні вимоги до якості відео й нові формати контенту в мережах наступного покоління.