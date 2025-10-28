UARU

Бізнес-спільнота закликає скасувати застарілі норми протипожежного захисту на об’єктах мобільного зв’язку

НовиниТелеком
Базова станція мобільного оператора

Американська торговельна палата в Україні закликала Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) терміново переглянути державні будівельні норми ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» зі Зміною №1. Представники бізнес-спільноти наполягають на скасуванні вимоги щодо встановлення автоматичних систем пожежогасіння в приміщеннях базових станцій та ретрансляторів мобільного зв’язку. Про це йдеться у зверненні Палати.

Норми, затверджені наказом №312 від 13 листопада 2014 року зі Зміною №1, потребують оновлення через невідповідність сучасним реаліям. Документ базується на нормативно-правовому акті №161 від 2005 року у сфері пожежної безпеки, який згодом скасували як застарілий. Поточні положення ДБН не враховують технічні характеристики сучасного телекомунікаційного обладнання та суперечать європейській практиці.

Європейський досвід демонструє інший підхід до безпеки телекомунікаційної інфраструктури. У країнах Європейського Союзу відсутні вимоги щодо обов’язкового використання систем пожежогасіння на об’єктах мобільного зв’язку. Така практика підтверджує можливість забезпечення безпеки без надмірних технічних вимог.

Статистика українських операторів підтверджує низький рівень ризиків. За даними експертів компаній-членів Палати, протягом останніх 15 років у мережах національних операторів не відбулося жодного випадку пожежі, спричиненої роботою телекомунікаційного обладнання. Ці дані свідчать про високу надійність сучасного обладнання базових станцій.

Науковий аналіз підтвердив відсутність підвищених ризиків для об’єктів мобільного зв’язку. Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провів дослідження, яке показало вкрай низький та прийнятний пожежний ризик на базових станціях. Результати дослідження підтвердили, що встановлення автоматичних систем пожежогасіння не є необхідним заходом.

Водночас чинна редакція ДБН створює правову колізію. Норми суперечать Правилам пожежної безпеки в галузі зв’язку та Закону України «Про будівельні норми», які мають вищу юридичну силу. Така ситуація ускладнює діяльність операторів та створює невизначеність у регуляторному полі.

За результатами дослідження ДСНС підготувала проєкт оновлених норм. У червні 2025 року Уряд доручив Мінрозвитку опрацювати відповідні зміни до ДБН. Місяцем пізніше, у липні, ініціативу підтримав Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Проте станом на жовтень зміни так і не затверджені.

Бізнес-спільнота наголошує на терміновості прийняття рішення. Оновлення норм дозволить операторам спрямувати сотні мільйонів гривень на розвиток мереж четвертого та п’ятого поколінь (4G та 5G). Крім того, спрощення процедур будівництва та обслуговування базових станцій прискорить впровадження сучасного зв’язку в українських громадах.

Представники Американської торговельної палати підкреслюють стратегічне значення змін для галузі. Затвердження оновленої регуляторної бази стане важливим кроком для розвитку телекомунікаційної інфраструктури, залучення інвестицій та посилення цифрової спроможності України в умовах воєнного стану та подальшого відновлення.

