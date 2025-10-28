Adobe і YouTube запустять спільний інструмент для створення Shorts

Відеоплатформа YouTube запустить інтеграцію мобільного редактора Adobe Premiere всередині сервісу коротких відео Shorts. Нова функція дасть авторам змогу використовувати повноцінні інструменти монтажу, штучний інтелект Firefly та генеративні звукові ефекти без переходу в сторонні застосунки. Про це оголосили на щорічній конференції Adobe Max.

Інтеграцію реалізують через окремий режим Premiere mobile, який активуватиметься натисканням кнопки «Редагувати в Adobe Premiere» просто у стрічці Shorts. Цей режим відкриє доступ до базових операцій монтажу: обрізки кліпів, зміни швидкості відтворення та корекції кольору. Окрім стандартних можливостей, користувачі зможуть працювати з інструментами на основі ШІ для створення звукових ефектів та візуальної обробки контенту.

- Реклама -

Для авторів Shorts розробили ексклюзивний набір функцій. Серед них — спеціальні добірки ефектів, попередньо налаштовані пресети й переходи, оптимізовані для вертикальних форматів відео. Також з’явиться можливість створювати власні шаблони та ділитися ними з іншими творцями. Точних термінів запуску компанії не назвали, обмежившись формулюванням «невдовзі».

Post Directly to YouTube with Premiere for iPhone | Coming Soon | Adobe Video

Watch this video on YouTube

Наразі мобільна версія Premiere доступна тільки на платформі iOS. Щоб опублікувати змонтоване відео, автори мусять експортувати матеріал окремо, а потім вручну завантажити його на YouTube. Нова інтеграція прибирає цей додатковий крок і об’єднує монтаж та публікацію в єдиний робочий процес без виходу з інтерфейсу Shorts.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Техдиректор Adobe Елай Ґрінфілд прокоментував рішення про інтеграцію. Він зазначив, що YouTube лишається найбільшою світовою платформою для поширення відеоконтенту. Впровадження професійних інструментів рівня Premiere просто у Shorts, за його словами, допоможе творцям виділитися серед конкурентів і ефективніше залучати нову аудиторію.

Паралельно Adobe розробляє експериментальний проєкт під кодовою назвою Project Moonlight. Це централізований хаб, що має об’єднати асистентів з усіх застосунків компанії та проаналізувати творчий стиль автора на основі даних із підключених соцмереж. Також компанія вивчає можливості інтеграції сервісу Adobe Express з чат-ботом ChatGPT через Application Programming Interface (API) OpenAI App Integrations для створення дизайнерських рішень просто в чаті.

До появи інтеграції з Premiere творці контенту для Shorts користувалися вбудованим базовим редактором платформи або зовнішніми програмами для монтажу. Впровадження професійного редактора підвищить стандарти якості вертикального відеоконтенту й дасть змогу використовувати складні операції з кольорокорекцією, роботою з масками та генеративними інструментами без додаткового програмного забезпечення. Водночас лишаються запитання щодо термінів виходу функціоналу на платформі Android, доступності анонсованих ексклюзивних ефектів після офіційного запуску та можливостей точно налаштувати параметри експорту для користувачів зі специфічними технічними вимогами до кодеків.

Розширення можливостей для творців відбувається паралельно з посиленням захисту контенту на платформі. Раніше YouTube оголосив про тестування технології виявлення deepfake-матеріалів, яка розпізнає відео із несанкціонованою заміною облич користувачів за допомоги ШІ.