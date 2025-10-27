Starlink відзначає 5 років з моменту підключення першого абонента

Провайдер супутникового інтернету Starlink, що належить компанії SpaceX, відзначив п’ятирічний ювілей з дня підключення першого платного клієнта. Це підключення відбулося у 2020 році в будинку подружжя Венді та Шона Лейєрів, які проживають у місті Сендпойнт зі штату Айдахо.

До святкування ювілею компанія оприлюднила відео з інтерв’ю перших користувачів сервісу. Родина Лейєрів розповіла, як підключення до супутникової мережі трансформувало їхнє повсякденне життя. Зокрема, вони отримали можливість працювати дистанційно, переглядати відеоконтент, грати в онлайн-ігри та підтримувати зв’язок з родичами без відчуття ізоляції від решти світу.

5 years ago today, Starlink connected our first paying customer with high-speed, low-latency internet from space.



Today, Wendy and Sean are joined by over 7M people across 150 countries, territories and markets staying connected with Starlink. Thank you to all of our customers. pic.twitter.com/bAAIN2G3OW — Starlink (@Starlink) October 26, 2025

За п’ять років роботи проєкт продемонстрував значне зростання. На сьогодні кількість користувачів Starlink перевищила 7 мільйонів осіб у 150 країнах та регіонах планети. Сервіс, який розпочинався як бета-тестування з обмеженою кількістю учасників, сьогодні посідає позицію найбільшого постачальника супутникового широкосмугового доступу до мережі у світі.

Технічні показники мережі також суттєво покращилися. Станом на жовтень 2025 року компанія вивела на орбіту 10 000 супутників, з яких понад 8 500 активно функціонують. Середня швидкість завантаження даних зросла більш ніж наполовину протягом останнього року та сягає 200 Мбіт/с, а в окремих випадках перевищує показник у 400 Мбіт/с.