Starlink відзначає 5 років з моменту підключення першого абонента

Новини
Starlink

Провайдер супутникового інтернету Starlink, що належить компанії SpaceX, відзначив п’ятирічний ювілей з дня підключення першого платного клієнта. Це підключення відбулося у 2020 році в будинку подружжя Венді та Шона Лейєрів, які проживають у місті Сендпойнт зі штату Айдахо.

До святкування ювілею компанія оприлюднила відео з інтерв’ю перших користувачів сервісу. Родина Лейєрів розповіла, як підключення до супутникової мережі трансформувало їхнє повсякденне життя. Зокрема, вони отримали можливість працювати дистанційно, переглядати відеоконтент, грати в онлайн-ігри та підтримувати зв’язок з родичами без відчуття ізоляції від решти світу.

За п’ять років роботи проєкт продемонстрував значне зростання. На сьогодні кількість користувачів Starlink перевищила 7 мільйонів осіб у 150 країнах та регіонах планети. Сервіс, який розпочинався як бета-тестування з обмеженою кількістю учасників, сьогодні посідає позицію найбільшого постачальника супутникового широкосмугового доступу до мережі у світі.

Технічні показники мережі також суттєво покращилися. Станом на жовтень 2025 року компанія вивела на орбіту 10 000 супутників, з яких понад 8 500 активно функціонують. Середня швидкість завантаження даних зросла більш ніж наполовину протягом останнього року та сягає 200 Мбіт/с, а в окремих випадках перевищує показник у 400 Мбіт/с.

Редакція Mediasat
