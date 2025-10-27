Samsung створює чип Exynos для прямого зв’язку з супутниками Starlink

Південнокорейська корпорація Samsung Electronics працює над створенням спеціалізованого модема на базі процесора Exynos, призначеного для роботи із супутниковою мережею Starlink компанії SpaceX. Нове рішення має забезпечити прямий зв’язок смартфонів із супутниками без використання наземної інфраструктури, повідомляє SamMobile.

Технологічна співпраця між Samsung та компаніями Ілона Маска розширюється після укладення контракту на виробництво напівпровідникових компонентів для Tesla. Зараз Samsung зосереджується на розробці спеціалізованого модема, який стане частиною екосистеми SpaceX.

- Реклама -

Ключовою особливістю нового чипа Exynos стане інтегрований блок нейронної обробки (NPU). Цей спеціалізований прискорювач дозволяє суттєво підвищити швидкість обробки супутникових сигналів. Згідно з технічними характеристиками, модем забезпечує прискорення визначення променів сигналу в 55 разів порівняно з наявними аналогами. Водночас швидкість прогнозування каналів передачі даних зростає в 42 рази.

Такі показники відкривають нові можливості для мобільного супутникового зв’язку. Завдяки потужному NPU система може точніше відстежувати траєкторії супутників, що рухаються по орбіті, та підтримувати стабільне з’єднання навіть під час переміщення користувача.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Представники Samsung провели зустріч із керівництвом SpaceX для обговорення технічних параметрів розробки та поточного прогресу. Компанії узгоджують деталі інтеграції нового модема в майбутню мережу SpaceX 6G NTN (non-terrestrial network, неназемна мережа). Планується, що ця система забезпечить глобальне покриття з мінімальною затримкою передачі даних.

Розробка Samsung розглядається як важливий крок у створенні інфраструктури для автономних транспортних засобів та роботизованих систем нового покоління. Ці технології потребують надійного високошвидкісного зв’язку незалежно від наявності наземних базових станцій.

Аналітики ринку прогнозують значне зростання сегмента прямого супутникового зв’язку. За їхніми оцінками, до 2040 року цей напрям може витіснити традиційні стільникові технології в окремих сценаріях використання. Очікується, що обсяг ринку досягне понад 540 мільярдів доларів США. Успішна реалізація проєкту модема Exynos може зміцнити позиції Samsung як глобального лідера у сфері мобільних технологій.

Нагадаємо, нещодавно засновник компанії Ілон Маск заявив, що супутникова система Starlink згодом повністю замінить традиційних стільникових операторів.