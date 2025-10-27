UARU

Росія готує до запуску супутники для створення власного аналога Starlink

Проект спутникового сервиса «Бюро 1440»
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

У Росії планують розпочати масовий запуск низькоорбітального супутникового угруповання, яке має забезпечити інтернет-покриття на всій території країни. Серійний запуск апаратів очікується в грудні 2025 року або в січні 2026-го. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву глави Роскосмосу Дмитра Баканова.

Наразі шість тестових супутників вже перебувають на орбіті. Баканов зазначив, що метою проєкту є розширення доступу до зв’язку в регіонах, де відсутнє покриття традиційних стільникових мереж. За його твердженням, це буде повноцінна технологічна відповідь іноземним аналогам.

Розробкою системи займається приватна російська компанія «Бюро 1440». Проєкт отримав назву «Рассвет». Згідно з планами, на першому етапі угруповання включатиме приблизно 350 супутників. Надалі систему мають розширити до 900 космічних апаратів.

Повномасштабне функціонування супутникової системи очікується до 2027 року. За задумом розробників, низькоорбітальна конфігурація має забезпечити доступ до швидкісного інтернету навіть у віддалених регіонах країни.

