«Київстар» спростував відплив активних клієнтів до конкурентів

НовиниТелеком
Київстар аналітика

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» прокоментував зменшення абонентської бази на понад 1 млн SIM-карток. Компанія пояснює це технічними та ринковими факторами, а не переходом клієнтів до інших операторів. Про це в інтерв’ю Mind розповів президент компанії Олександр Комаров.

У «Київстар» підкреслили, що зменшення кількості SIM-карток у системі не означає втрату реальних користувачів. За словами керівництва, кількість активних клієнтів, які оплачують послуги, залишається стабільною. Основну частину скорочення склали неактивні абоненти, які не оплачували послуги або використовували лише безплатні вхідні дзвінки в межах мережі.

На початку повномасштабної війни частка таких «нульових» абонентів досягала приблизно 40 відсотків загальної бази. Це було пов’язано з тим, що компанія тимчасово припинила стягувати плату за користування сервісами. Надалі оператор поступово нормалізував тарифну політику, що природно призвело до очищення бази від неактивних номерів.

Керівництво «Київстар» виділило три основні причини скорочення кількості SIM-карток. Першою називають масову міграцію українців за кордон внаслідок війни. Другою причиною став розвиток інтернет-сервісів, завдяки яким знизилася потреба користувачів у кількох номерах телефону. Третім чинником визнають конкуренцію на ринку, проте оцінюють її вплив як другорядний.

Окремо компанія зупинилася на наслідках масштабної кібератаки проти її інфраструктури у 2023 році. Тоді близько 2 млн клієнтів придбали SIM-картки конкурентів для альтернативного зв’язку. Згодом частина з них відмовилася від додаткових номерів або залишила їх як резервні.

У «Київстар» характеризують цей ефект як неорганічний та тимчасовий. Водночас він продовжує впливати на статистику абонентської бази донині. Керівництво компанії наголошує, що пріоритетом залишається якість послуг та підтримання лояльності активних клієнтів, а не штучне збільшення кількості номерів у системі.

Попри виклики з абонентською базою, компанія продовжує демонструвати фінансову стабільність. Після лістингу на американській біржі Nasdaq ринкова капіталізація «Київстар» досягла $3,13 млрд. Станом на 20 жовтня оператор показує позитивну динаміку на фондовому ринку навіть в умовах воєнного часу.

