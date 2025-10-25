UARU

Виступи учасників «Саміту Інноваторів» стали доступні на «Київстар ТБ»

Саміт Інноваторів на Київстар ТБ

Платформа кіно і телебачення «Київстар ТБ» отримала ексклюзивні права на показ відеозаписів виступів спікерів «Саміту Інноваторів» — масштабної шоу-конференції, що поєднує освітній контент, сценічний перформанс і натхнення. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі «Київстар ТБ».

Захід об’єднав провідних українських лідерів думок, підприємців, представників мистецького середовища, освітян і науковців. Кожен спікер презентував 22-хвилинний виступ, створений спільно з режисерами та творчою командою. Презентації супроводжувалися шоу-елементами, відеоконтентом і музичним оформленням.

Концепція «Саміту Інноваторів» передбачає мотивацію українців до особистісного розвитку та пошуку нових можливостей для реалізації власного потенціалу і створення змін в Україні. Організатори зосередилися на демонстрації того, що інновації можуть мати не лише технологічний, але й гуманістичний характер.

Серед учасників шоу-конференції виступили Костянтин Єфименко (президент Biopharma), Руслан Ігорович (Циганков) (вчитель фізики, блогер), представники незалежного театру «Дикий театр», Наталія Самойленко (лікар-дієтолог, засновниця клініки дієтології Самойленко), Оксана Беляєва (CEO OMD Optimum Media) та Женя Галич (фронтмен гурту O.Torvald).

Також у заході взяли участь Тарас Джамалов (генеральний директор Lenovo в Україні), Юрій Кашпур (психолог, кандидат наук), Діма Зезюлін (фронтмен гурту Latexfauna), Акім Галімов (продюсер 1+1 media, засновник проєкту «Реальна історія»), Алан Бадоєв (режисер і продюсер, CEO Badoev Team Studio) та театрально-музичний гурт Schmalgauzen.

«Київстар ТБ» виступила медіапартнером події. Відеозаписи всіх виступів тепер доступні виключно на цій платформі для перегляду користувачами сервісу.

Раніше ми повідомляли, що користувачі ігрових консолей Xbox в Україні отримали можливість переглядати контент «Київстар ТБ» безпосередньо на своїх пристроях.

