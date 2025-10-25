В Україні стартує показ нового серіалу «Воно: Ласкаво просимо до Деррі». Де дивитися?

27 жовтня українські глядачі матимуть змогу побачити перший епізод серіалу «Воно: Ласкаво просимо до Деррі», що розкриває передісторію культової історії жахів. Новий проєкт HBO Original з’явиться на HBO Max через медіасервіс MEGOGO й матиме українську озвучку. Нові серії виходитимуть щопонеділка, повідомили в пресслужбі MEGOGO.

Дія розгортається 1962 року, коли до містечка Деррі тільки-но повертається давнє зло. Це за 27 років до подій першого фільму «Воно». Герої серіалу зіштовхуються з таємничими зникненнями дітей — це початок кривавих злочинів клоуна Пеннівайза.

Перший сезон налічує вісім епізодів. Користувачі медіасервісу зможуть обрати між українською озвучкою, оригінальною аудіодоріжкою й субтитрами. Це дає змогу кожному обрати зручний формат перегляду.

Роль Пеннівайза знову виконає Білл Скашгорд, який цього разу також став одним із виконавчих продюсерів. Серед інших акторів проєкту — Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Кріс Чок, Джеймс Ремар, Стівен Райдер, Мадлен Стоу й Руді Манкузо.

Серіал створила та сама команда, що й касові хіти «Воно» (2017) й «Воно 2» (2019). До неї увійшли режисер Енді Мускетті, продюсерка Барбара Мускетті та сценарист Джейсон Фукс. Кілька епізодів, зокрема пілотний, зняв особисто Енді Мускетті.

Стівен Кінг високо оцінив роботу творчої групи. Письменник назвав серіал дивовижним, а перший епізод — жахливим.

MEGOGO став першим партнером Warner Bros. Discovery (WBD) у трансляції серіалів HBO Original в Україні за передоплатою. Ця угода охоплює не лише прем’єрні покази нових релізів HBO й HBO Max, а й контент власного виробництва WBD та ліцензований контент від інших компаній. Дивитися серіал можна за передплатами «MEGOPACK» (Максимальна), MEGOPACK Y або MEGOPACK N+S.