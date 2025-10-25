Капіталізація «Київстару» після виходу на Nasdaq сягнула понад $3 млрд

Український телекомунікаційний оператор «Київстар» досяг ринкової капіталізації на рівні $3,13 млрд після лістингу на американській фондовій біржі Nasdaq. Станом на 20 жовтня компанія демонструє позитивну динаміку на фондовому ринку попри складні умови воєнного часу. Про це в інтерв’ю виданню Mind розповів президент компанії Олександр Комаров.

Поточна ринкова вартість оператора суттєво перевищує початкові оцінки, закладені в угоду з американською SPAC-компанією Cohen Circle Acquisition Corp. ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді вартість «Київстару» оцінювалася у $2,3 млрд. Хоча вартість акцій компанії нині коливається, вона перевищує початкові очікування. Наразі акції торгуються на рівні близько $12.

За результатами першого півріччя 2025 року компанія продемонструвала органічне зростання доходів на рівні 18% у річному обчисленні. Цей показник розраховано без урахування масштабної програми лояльності клієнтів, яку запустив оператор після кібератаки у грудні 2023 року. Прибуток до оподаткування зріс на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас керівництво компанії фіксує довготривалу тенденцію поступового зниження прибутковості бізнесу. Це пов’язано зі зростанням операційних витрат та видатків на підвищення енергостійкості мережі в умовах війни. Додаткові витрати на забезпечення безперебійної роботи інфраструктури суттєво впливають на фінансові показники оператора.

Консолідація придбаного сервісу Uklon, яка розпочалася з II кварталу 2025 року, додатково покращила фінансові результати. З урахуванням цього активу компанія зафіксувала зростання доходів на 23% та збільшення прибутку до оподаткування на 17%.

Щодо питання про опосередковане володіння майже 38% акцій компанії підсанкційним росіянином Михайлом Фрідманом, президент «Київстару» зазначив, що це не позначається на біржових котируваннях. У грудні 2024 року з компанії було знято всі арешти. Для виходу на Nasdaq оператор пройшов жорстку перевірку відповідності високим нормам комплаєнсу, оскільки біржа не допускає до торгів дискредитованих гравців.

У стратегії подальшого розвитку компанія визначила три ключові напрями неорганічного зростання. Перший напрям передбачає придбання телекомунікаційних активів, зокрема інфраструктурних компаній на зразок Ukrainian Tower Company та операторів фіксованого інтернету для домогосподарств.

Другий вектор розвитку спрямований на трансформацію «Київстару» з телекомунікаційного оператора на оператора цифрових послуг з телеком-ліцензією. Компанія має намір нарощувати присутність у сегменті mobility, зокрема розвивати послуги мобільності на базі придбаного Uklon.

Третій напрям включає розширення присутності у перспективних цифрових вертикалях. Компанія розглядає можливості входження у сегменти електронної комерції, фінансових технологій та цифрової реклами.

Серед конкретних планів неорганічного зростання — інвестиція у найбільшого українського провайдера хмарних рішень GigaCloud. «Київстар» уже подав заявку до Антимонопольного комітету України на придбання частки цієї компанії. За даними медіа, мобільний оператор планує придбати 80% акцій провайдера хмарних сервісів.