Зростання мобільного трафіку в Росії сповільнилось до мінімуму через масові відключення мобільного інтернету

Темпи зростання мобільного трафіку в російських мобільних мережах знизилися до рекордно низького рівня. У травні обсяг даних збільшився лише на 3,3% порівняно з відповідним періодом попереднього року. Для порівняння, роком раніше цей показник становив 12,2%. Як пише Forbes з посиланням на дані Міністерства цифрового розвитку (Мінцифри), основною причиною різкого падіння динаміки стали систематичні відключення мобільного інтернету в усій країні.

Представники Мінцифри пояснюють ситуацію комплексом факторів. На обсяги трафіку впливають розширення доступу до громадських мереж Wi-Fi, перехід корпоративних клієнтів на фіксовані канали зв’язку та зміна структури споживання послуг. Водночас статистика відомства показує неоднозначну картину за весь 2024 рік. Мобільний трафік за цей період виріс на 13,9%, тоді як сумарний обсяг даних у всіх типах мереж збільшився на 24,4% і досяг 188 530 петабайт.

Оцінки учасників ринку підтверджують негативну тенденцію. Один з операторів зафіксував зростання мобільного трафіку між травнем і вереснем на рівні всього 1%. Агрегатор телекомунікаційних послуг «Екомобайл», клієнтська база якого на 60% зосереджена в столичному регіоні, зареєстрував зростання на 5,79% протягом літніх місяців. Це вищий показник порівняно із середнім у країні, оскільки в Москві та Підмосков’ї відключення відбуваються рідше, ніж в інших регіонах.

Магістральний оператор GlobalNet виявив ще більш тривожні сигнали в піринговій мережі DATAIX. Наприкінці червня та на початку липня компанія зафіксувала короткочасні падіння вихідного трафіку до 15%. З початку серпня середній рівень вхідного трафіку знизився приблизно на 10% і залишався на цьому рівні до кінця вересня. Для порівняння, за відповідний період 2024 року зростання становило 10%, що демонструє масштаб змін.

Навесні російська влада розпочала практику відключення мобільного інтернету через загрози з боку безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Спочатку обмеження запроваджувались у столицях, згодом поширились на регіони. Точну оцінку масштабів цих заходів отримати складно, оскільки відключення різняться за тривалістю і географією. Вони можуть охоплювати весь регіон або лише окремі його частини, бути постійними або короткочасними.

Такі обмеження спричинили зміни в поведінці користувачів. Попит на підключення до фіксованого інтернету зріс на 20%. Паралельно влада ввела обмеження на голосовий і відеозв’язок у месенджерах, що призвело до відновлення популярності традиційних дзвінків і SMS-повідомлень. Певне полегшення настало у вересні після запуску «білих списків» ресурсів, які продовжують функціонувати навіть за вимкнених мобільних мереж.

Опитані Forbes експерти вказують на несподіваний економічний ефект для операторів. У нових умовах компанії отримали можливість заощаджувати на розширенні пропускної здатності мобільних мереж, водночас зберігаючи рівень доходів. Більшість абонентів користується пакетними тарифами з фіксованим обсягом трафіку, який вони рідко перевищують. Зростання кількості дзвінків також не приносить додаткового прибутку, оскільки хвилини входять до складу тарифних пакетів.

За оцінками експертів, «природний» рівень трафіку через відключення та обмеження месенджерів скоротився на 3-5%. Без цих заходів зростання могло б становити близько 10%. Проте аналітики зазначають, що динаміка мобільного трафіку у світовому масштабі також сповільнилась порівняно з попередніми роками. Для російського ринку додаткову роль відіграють специфічні чинники: зупинка розширення покриття мобільних мереж і відсутність запуску комерційних мереж п’ятого покоління (5G).

Ти часом ситуація з 5G у Росії залишається невизначеною. Аукціон на частоти у діапазоні 4,8-4,99 ГГц, запланований на 2025 рік, було скасовано через незгоду операторів з умовами використання цього діапазону. Це означає, що впровадження технології п’ятого покоління відкладається на невизначений термін, що ще більше обмежує можливості розвитку мобільних мереж у країні.